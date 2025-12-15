Tragedia w domu znanego hollywoodzkiego filmowca

Nagrania archiwalne z reżyserem i producentem Robem Reinerem Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Strażacy zostali wezwani do domu Roba Reinera w dzielnicy Brentwood w Los Angeles w niedzielę po południu, gdzie znaleźli martwego 78-letniego mężczyznę i 68-letnią kobietę.

Na miejscu pojawiła się policja, która rozpoczęła śledztwo dotyczące prawdopodobnego zabójstwa. Władze nie ujawniły szczegółów dotyczących tożsamości zmarłych ani okoliczności ich śmierci. Stacja ABC donosi, powołując się na swoje źródła w organach ścigania, że ofiary miały być "zadźgane na śmierć".

Wieczorem tego dnia - jak podaje CNN - głos zabrał rzecznik rodziny filmowca. "Z głębokim smutkiem ogłaszamy tragiczną śmierć Michele i Roba Reinerów. Jesteśmy zrozpaczeni tą nagłą stratą i prosimy o uszanowanie prywatności w tym niezwykle trudnym czasie" - przekazał w oświadczeniu.

Trwa śledztwo. "Musimy uzyskać nakaz przeszukania"

O szczegółach śledztwa mówił później na konferencji prasowej zastępca komendanta policji w Los Angeles Alan Hamilton. - Na chwilę obecną nie poszukujemy nikogo w charakterze podejrzanego ani w żadnej innej roli - przekazał.

Zaznaczył również, że śledztwo jest na wczesnym etapie, a funkcjonariusze "postarają się porozmawiać z każdym członkiem rodziny, z którym będą mogli". - Musimy uzyskać nakaz przeszukania domu. Po tym przeprowadzimy pełne śledztwo - zapowiedział.

Kim są Rob i Michele Reiner?

78-letni Rob Reiner był uznanym hollywoodzkim filmowcem. Zagrał między innymi w popularnej komedii z lat 70. "All in the Family" oraz wyreżyserował kilka znanych filmów, w tym takie klasyki jak "Narzeczona dla księcia" z 1987 roku, "Kiedy Harry poznał Sally" z 1989 roku czy "Oto Spinal Tap" z 1984 roku.

Poza karierą w Hollywood Reiner, który był synem zmarłego scenarzysty komediowego i aktora Carla Reinera, znany był również ze swojego aktywizmu politycznego. Występował w spotach krytykujących George'a W. Busha przed wyborami prezydenckimi w 2004 roku i wspierał ówczesnego kandydata demokratów Johna Kerry'ego. Popierał też innych demokratycznych kandydatów, między innymi Ala Gore'a i Hillary Clinton.

Rob Reiner i jego żona Michele Singer Reiner Źródło: MIKE THEILER/PAP/EPA

68-letnia Michele Singer Reiner była producentką filmową i fotografką. Zdjęcie, które zrobiła obecnemu prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi znalazło się na okładce jego książki z 1987 roku zatytułowanej "Trump: The Art of the Deal".

Para wzięła ślub w 1989 roku i doczekała się trojga dzieci.

OGLĄDAJ: Wybory na Lewicy. Scheuring-Wielgus: kandydaci usiedli do stołu, porozmawiali i zdecydowali