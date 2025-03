Tak wyglądał pożar, który sparaliżował jedno z największych lotnisk na świecie

Pożar, który sparaliżował lotnisko Heathrow w Londynie, wybuchł w nocy w podstacji elektrycznej w podlondyńskiej miejscowości Hayes. "Nasi strażacy pracują niestrudzenie w trudnych warunkach, aby opanować pożar tak szybko, jak to możliwe" - przekazał asystent komendanta stołecznej straży pożarnej.

Pożar podstacji elektrycznej na lotnisku Heathrow

Pożar podstacji elektrycznej na lotnisku Heathrow

Zamknięte lotnisko Heathrow

W związku z pożarem londyńskie lotnisko Heathrow będzie zamknięte do północy z piątku na sobotę - ogłosiły służby prasowe lotniska, zapowiadając duże utrudnienia dla pasażerów. "Z powodu pożaru podstacji elektrycznej zaopatrującej lotnisko, Heathrow mierzy się ze znaczącym brakiem prądu. By zapewnić bezpieczeństwo naszych pasażerów i pracowników, Heathrow będzie zamknięte do godz. 23.59 21 marca" – napisano na oficjalnym koncie lotniska w serwisie X.