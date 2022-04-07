У костелі відбуватимуться православні богослужіння. «Ми хочемо задовольнити духовні потреби біженців»

Вже в неділю (10 квітня) в костелі Воскресіння Господнього в місті Ломжа (Підляське воєводство) відбудеться перше православне богослужіння. Наступні заплановані на православний Великдень. Усе в рамках угоди між Православною Церквою та Католицькою – через те, що до Ломжі приїхало багато біженців з України.

Римсько-католицька Курія Ломжинської диєцезії уклала угоду з православною Білостоцько-Гданською єпархією і на цій підставі в одному з ломжинських костелів відбудуться дві православні літургії. Все це аби запевнити духовну опіку біженцям з України.

Отець Вавренюк: задумалися, яким буде Великдень?

- У Ломжі немає церкви, при цьому, за даними минулого тижня, у місті перебуває близько 400 біженців з України. Коли я відвідав деяких із них і запитав «що вам потрібно?», то почув, що «у нас є все – їжа, житло, ми дуже вдячні Польщі за допомогу», – повідомляє протоєрей священик Марко Вавренюк, який у переговорах з ломжинською диєцезією представляв Іакова, архиєпископа білостоцького і гданського. І додає, що біженці вказали на духовні потреби.

– Цікавилися, як виглядатиме православний Великдень, чи зможуть діти причаститися? – розповідає отець Вавренюк.

Храмом, де відбуватимуться православні служби, ломжинська Курія визначила костел Воскресіння Господнього, який належить до римсько-католицької парафії Святого Бруно.

Єпархія хоче продовжити співпрацю

– Церква знаходиться на цвинтарі. Літургійне життя тут мінімальне, а недільні служби відправляються о 16.00, тож цілий ранок вільний, – пояснює отець Вавренюк.

Перше богослужіння відбудеться вже в неділю (10 квітня) о 10.00. Друге розпочнеться о 9.00 у православну Великодню неділю, яка припадає на 24 квітня.

– Натомість, якщо йдеться про наступні богослужіння, ми будемо про це розмовляти з ломжинською Курією та намагатимемося продовжити співпрацю. Тоді й з’ясуємо, чи будуть богослужіння циклічними, чи відбуватимуться раз на якийсь час, – підкреслює отець Марко.

Хочуть здолати виклики по всій країні

Він додає, що Православна церква намагається дати біженцям можливість брати участь у богослужіннях по цілій країні.

– Звичайно, ми не в стані впоратися з усіма викликами, але робимо все, що в наших силах. Наприклад, у Вармії та Мазурах православні літургії відправляються також в протестантських храмах, - каже священик.

Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl