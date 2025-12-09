Paraliż lotniska w Wilnie (materiał z 1 grudnia 20205 roku) Źródło: TVN24

- Stan wyjątkowy został ogłoszony nie tylko z powodu zakłóceń w lotnictwie cywilnym, ale również ze względu na bezpieczeństwo narodowe – powiedział minister spraw wewnętrznych Litwy Vladislav Kondratovic na transmitowanym na żywo posiedzeniu rządu.

Możliwe wprowadzenie stanu wyjątkowego na terenie całego kraju zapowiedziała w zeszły piątek premierka Litwy Inga Ruginiene. Został on ogłoszony we wtorek rano.

Białoruskie balony paraliżują lotniska

Jego głównym powodem jest nieustanny napływ balonów przemytniczych z terytorium Białorusi, które powodują między innymi zakłócenia pracy litewskich lotnisk. Według danych litewskiego MSW, w tym rok odnotowano tam 599 przypadków naruszenia litewskiej przestrzeni powietrznej przez balony przemytnicze znad Białorusi i 197 przez drony. Rząd Litwy uznaje te incydenty za ataki hybrydowe.

Z powodu balonów lotnisko w Wilnie tylko w październiku i listopadzie było wielokrotnie zamykane. Ostatni taki incydent miał miejsce w sobotę. Z kolei w nocy ze środy na czwartek w zeszłym tygodniu, praca wileńskiego lotniska była przerywana trzykrotnie.

Według władz litewskich balony są wysyłane z Białorusi przez przemytników papierosów, a winę ponoszą białoruskie władze, które nie powstrzymują tego procederu.