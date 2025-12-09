Logo strona główna
Litwa wprowadza stan wyjątkowy. Chodzi o balony z Białorusi

Lotnisko w Wilnie
Paraliż lotniska w Wilnie (materiał z 1 grudnia 20205 roku)
Źródło: TVN24
Rząd Litwy wprowadził we wtorek stan wyjątkowy. Powodem jest narastające zagrożenie dla ruchu lotniczego spowodowane przez balony przemytnicze, wypuszczane z terytorium Białorusi.

- Stan wyjątkowy został ogłoszony nie tylko z powodu zakłóceń w lotnictwie cywilnym, ale również ze względu na bezpieczeństwo narodowe – powiedział minister spraw wewnętrznych Litwy Vladislav Kondratovic na transmitowanym na żywo posiedzeniu rządu.

Możliwe wprowadzenie stanu wyjątkowego na terenie całego kraju zapowiedziała w zeszły piątek premierka Litwy Inga Ruginiene. Został on ogłoszony we wtorek rano.

Białoruskie balony paraliżują lotniska

Jego głównym powodem jest nieustanny napływ balonów przemytniczych z terytorium Białorusi, które powodują między innymi zakłócenia pracy litewskich lotnisk. Według danych litewskiego MSW, w tym rok odnotowano tam 599 przypadków naruszenia litewskiej przestrzeni powietrznej przez balony przemytnicze znad Białorusi i 197 przez drony. Rząd Litwy uznaje te incydenty za ataki hybrydowe.

Z powodu balonów lotnisko w Wilnie tylko w październiku i listopadzie było wielokrotnie zamykane. Ostatni taki incydent miał miejsce w sobotę. Z kolei w nocy ze środy na czwartek w zeszłym tygodniu, praca wileńskiego lotniska była przerywana trzykrotnie.

Według władz litewskich balony są wysyłane z Białorusi przez przemytników papierosów, a winę ponoszą białoruskie władze, które nie powstrzymują tego procederu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Putin prowokuje kolejnego sąsiada. "Mamy do czynienia z anomaliami"

Putin prowokuje kolejnego sąsiada. "Mamy do czynienia z anomaliami"

Tatiana Serwetnyk
Kręcili materiał o "zielonych ludzikach". Ekipa BBC zatrzymana

Kręcili materiał o "zielonych ludzikach". Ekipa BBC zatrzymana

Autorka/Autor: mgk/ft

Źródło: tvn24.pl, Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

LitwaBiałoruślotnisko
