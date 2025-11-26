Logo strona główna
Świat

Samolot LOT ześlizgnął się z pasa na lotnisku w Wilnie. Jest nagranie

Wilno
Rzecznik LOT o incydencie na lotnisku w Wilnie: nikt nie odniósł żadnych obrażeń
Źródło: TVN24
Samolot LOT lecący z Warszawy ześlizgnął się z pasa po wylądowaniu na lotnisku w Wilnie - poinformował rzecznik prasowy litewskich portów lotniczych. Pas startowy jest tymczasowo zamknięty. Rzecznik PLL LOT przekazał, że "wszyscy pasażerowie opuścili pokład w trybie normalnym". Moment zdarzenia uchwycony został na nagraniu.

Samolot wylądował o godzinie 13:43 czasu litewskiego (12:43 w Polsce). Jak przekazał rzecznik Tadas Vasiliauskas, maszyna zjechała z nawierzchni podczas kołowania w kierunku miejsca postoju. 

Jak poinformował portal litewskiej telewizji, pas startowy ma pozostać zamknięty co najmniej do godziny 17 czasu litewskiego (godz. 16 w Polsce). Później otwarcie pasa przesunięto na godzinę 19.00 czasu miejscowego (18.00 czasu polskiego).

Samolot Polskich Linii Lotniczych LOT przylatujący z Warszawy wypadł z drogi kołowania po lądowaniu na lotnisku w Wilnie
Samolot Polskich Linii Lotniczych LOT przylatujący z Warszawy wypadł z drogi kołowania po lądowaniu na lotnisku w Wilnie
Źródło: V. Raupelis / LRT

Moment, w którym polski samolot wypada z pasa, został zarejestrowany na nagraniu.

Samoloty lecące do Wilna są kierowane do innych portów lotniczych.

"Samoloty obecnie ani nie lądują, ani nie startują" - powiedział agencji BNS przedstawiciel Litewskich Portów Lotniczych Tadas Vasiliauskas.

Rzecznik LOT: pasażerowie opuścili pokład w trybie normalnym

Krzysztof Moczulski, rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT, potwierdził zdarzenie z udziałem polskiego samolotu na lotnisku w Wilnie.  - Samolot typu Embraer 170 o znakach rejestracyjnych SP-LDK, wykonujący rejs PLL LOT z Warszawy do Wilna, podczas końcowej fazy dobiegu opuścił utwardzoną nawierzchnię drogi kołowania - przekazał. 

Jak dodał, na pokładzie znajdowało się 63 pasażerów oraz czworo członków załogi. - Po wylądowaniu wszyscy pasażerowie opuścili pokład w trybie normalnym, przy użyciu podstawionych schodów, a następnie zostali przewiezieni do terminala - powiedział.  - Służby techniczne PLL LOT, we współpracy ze służbami operacyjnymi lotniska w Wilnie, dokonują obecnie oceny sytuacji i ustalają przyczyny zdarzenia. Rejs LO772 z Wilna został odwołany. Kolejne informacje dotyczące kolejnych połączeń PLL LOT do Wilna będą przekazywane na bieżąco - zaznaczył. 

Agencja BNS poinformowała, że wkrótce po zdarzeniu zwołane zostało posiedzenie komisji ds. sytuacji nadzwyczajnych Litewskich Portów Lotniczych z udziałem ministra transportu Jurasa Taminskasa, przedstawicieli resortu sprawiedliwości oraz kierownictwa Litewskich Portów Lotniczych.

Autorka/Autor: kkop/ft

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: @AnyzZdenek/X

