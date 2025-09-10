Pożar wagonów z gazem należącym do Orlenu

Stolica Litwy, Wilno Źródło: Google Earth

"Potwierdzamy, że doszło do pożaru, a następnie wybuchu cystern kolejowych przewożących skroplony gaz ziemny z rafinerii Orlen Lietuva" - poinformował w środowym komunikacie rzecznik koncernu Mateusz Witczyński. Przekazał, że do zdarzenia doszło na terenie terminalu LPG Baltoji Vokė w Wilnie.

"Infrastruktura ta nie jest własnością Orlen Lietuva, a za przewóz odpowiadała firma zewnętrzna. Spółka współpracuje z odpowiednimi służbami w celu zbadania przyczyny zdarzenia" - przekazał Witczyński. Dodał, że "na tym etapie nie ma podejrzeń, że jest to wynik celowych działań".

O pożarze wagonów poinformowały w środę amerykańska agencja Associated Press i litewskie media. Według litewskiego nadawcy publicznego LTR, wstępną przyczyną pożaru było naruszenie zasad pracy.

Ogień nad terminalem LPG Baltoji Vokė w Wilnie. Ujęcie z nagrania Źródło: facebook.com/LRT.LT

W czasie zdarzenia jedna osoba została ranna, a świadkowie twierdzą, że czarny dym był widoczny z kilku kilometrów od terminalu - poinformował LTR.

