Pożar wagonów z gazem należącym do Orlenu

"Potwierdzamy, że doszło do pożaru, a następnie wybuchu cystern kolejowych przewożących skroplony gaz ziemny z rafinerii Orlen Lietuva" - poinformował w środowym komunikacie rzecznik koncernu Mateusz Witczyński. Przekazał, że do zdarzenia doszło na terenie terminalu LPG Baltoji Vokė w Wilnie.
"Infrastruktura ta nie jest własnością Orlen Lietuva, a za przewóz odpowiadała firma zewnętrzna. Spółka współpracuje z odpowiednimi służbami w celu zbadania przyczyny zdarzenia" - przekazał Witczyński. Dodał, że "na tym etapie nie ma podejrzeń, że jest to wynik celowych działań".
O pożarze wagonów poinformowały w środę amerykańska agencja Associated Press i litewskie media. Według litewskiego nadawcy publicznego LTR, wstępną przyczyną pożaru było naruszenie zasad pracy.
W czasie zdarzenia jedna osoba została ranna, a świadkowie twierdzą, że czarny dym był widoczny z kilku kilometrów od terminalu - poinformował LTR.
Autorka/Autor: tas/PKoz
Źródło: TVN24, LTR
Źródło zdjęcia głównego: facebook.com/LRT.LT