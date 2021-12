Wybory w Libii nie odbędą się w zaplanowanym terminie

Pierwszy krok w kierunku stabilizacji

25 kandydatów odrzuconych

Nadzieja na "zakończenie dekady chaosu"

Podała, że duża liczba Libijczyków już zarejestrowała się, by otrzymać karty do głosowania w wyborach, co zdaniem libijskich polityków stron jest przejawem "silnego społecznego pragnienia głosowania". Ambasador USA przekazał Reuterowi, że "prace nad wyborami powinny pozostać priorytetem".