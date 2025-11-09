Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Kolejna fala izraelskich nalotów. Jeden w pobliżu szpitala

Ludzie, w tym członkowie Libańskiego Czerwonego Krzyża na miejscu ataku w miejscowości Szeba
Wybuchy po nalocie Izraela na Bejrut. Nagranie archiwalne z czerwca 2024 roku
Źródło: Reuters
Trzy osoby zginęły w izraelskich nalotach na południe Libanu - poinformowało ministerstwo zdrowia w Bejrucie. Izraelska armia przekazała, że zabici byli bojownikami Hezbollahu lub sprzymierzonych z nim grup.

Izrael w ostatnich dniach nasila ataki na Liban, zaznaczając, że są wymierzone w odbudowujący swój potencjał militarny Hezbollah. Wojsko zaatakowało w sobotę dronami położone na południu Libanu miejscowości Szeba i Baraszit.

Ludzie, w tym członkowie Libańskiego Czerwonego Krzyża na miejscu ataku w miejscowości Szeba
Ludzie, w tym członkowie Libańskiego Czerwonego Krzyża na miejscu ataku w miejscowości Szeba
Źródło: PAP/EPA/STR

Trzy osoby nie żyją

W pierwszym ataku zginęło dwóch mężczyzn, w drugim zabito jedną osobę, a cztery kolejne zostały ranne - poinformowały władze libańskie. Poinformowano też o trzecim nalocie, w pobliżu szpitala w mieście Bint Dżubajl, w którym zostało rannych siedem osób.

Izraelskie wojsko oświadczyło, że wszystkie ofiary śmiertelne były zaangażowane w przemyt broni dla Hezbollahu i próbę odbudowy potencjału militarnego przez tę wspieraną przez Iran grupę.

Oskarżenia Izraela pod adresem Libanu

Zgodnie z zawartym pod koniec listopada 2024 roku rozejmem rząd i armia libańska miały przejąć kontrolę nad południem kraju, które przez wiele dekad było opanowane przez Hezbollah. Szyicka organizacja toczyła wojny z Izraelem, porozumienie zakończyło ostatnią z nich, która wybuchła wraz z wojną w Strefie Gazy.

Izrael oskarża władze w Libanie o niewystarczające zaangażowanie w rozbrojenie Hezbollahu. Potencjał militarny tej grupy został znacznie osłabiony w czasie ostatniej wojny, ale według Izraela Hezbollah odbudowuje swoje zdolności.

Nalot na Bejrut. Zdjęcie z 5 października 2024 roku
Nalot na Bejrut. Zdjęcie z 5 października 2024 roku
Źródło: PAP/EPA - Wael Hamzeh

W ostatnich tygodniach szyicka bojówka otrzymała setki przemyconych przez Syrię rakiet, a także odnowiła część zniszczonych w wojnie wyrzutni rakietowych i zwerbowała tysiące nowych członków - podała izraelska telewizja KAN, powołując się na wiadomość przekazaną przez izraelskie wojsko libańskim władzom.

Libański rząd informował wcześniej o stopniowym postępie rozbrajania Hezbollahu na południu i planach całkowitego odebrania broni tej organizacji w całym kraju. Szyicka grupa sprzeciwia się jednak tym zamiarom i ostrzegała rząd w Bejrucie, by nie ulegał "agresywnemu szantażowi" Izraela.

OGLĄDAJ: Najnowsze wydanie "Loży prasowej"
09 1155 loza cl-0027

Najnowsze wydanie "Loży prasowej"
NA ŻYWO

09 1155 loza cl-0027
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mjz/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/STR

Udostępnij:
TAGI:
IzraelLibanHezbollah
Czytaj także:
Atak na ratowników medycznych
Zaatakowani ratownicy medyczni. Dwóch mężczyzn z zarzutami
Wrocław
fastfood hamburger frytki shutterstock_2220749575
Wielka sieć fast food w tarapatach. Setki restauracji do zamknięcia
BIZNES
Miejsce Obsługi Podróżnych przy autostradzie A1 pod Kutnem
To nie kwiaciarnia, przedszkole ani fryzjer. To MOP
Piotr Krysztofiak
Śmiertelny wypadek pod Janikowem
Nie opanował auta na zakręcie. Nie żyje 22-letni kierowca
Wrocław
Jelena Rybakina po finale WTA Finals
Zgrzyt podczas ceremonii. Legenda skrytykowała zachowanie mistrzyni
EUROSPORT
44-latek miał znęcać się nad rodziną (zdjęcie ilustracyjne)
Zły dom to nie sprawa prywatna. "Nie bójmy się dzwonić na 112"
Polska
Dzięki dronowi z termowizją udało się odnaleźć mężczyznę na polu
Dron wypatrzył na polu zaginionego 73-latka. Nagranie
Najnowsze
Pogoda na 16 dni. Do Polski zbliża się przedzimie
Pogoda na 16 dni. Przedzimie puka do naszych drzwi
METEO
Miejsce zdarzenia
Uciekł przez okno, ratując się przed torturami. "Prosił o wodę i o wezwanie pogotowia"
Łódź
bitcoin pln shutterstock_785272210
"Poszkodowane będą uczciwe firmy". Wiceminister ostrzega przed brakiem ustawy
BIZNES
Wyłączony ruch kolejowy na stacji Warszawa Centralna. Pociągi przekierowane na inne stacje
Dworzec Centralny wyłączony z ruchu. "Pasażerowie dobrze sobie radzą z sytuacją"
WARSZAWA
imageTitle
Kubica o złamaniu naczelnej zasady. "Nie wiem, czy się śmiać, czy płakać"
EUROSPORT
imageTitle
Były reprezentant Polski zachwyca w Niemczech. Niespodziewany rozwój kariery
EUROSPORT
Narodowe Święto Niepodległości w Waszych miejscowościach 
Muzycznie, kulturalnie i sportowo. Świętowanie 11 listopada w Warszawie
WARSZAWA
Donald Tusk
Tusk o "pisowskiej akcji". "Niedługo zabraknie im cegieł"
Polska
Auto zostało całkowicie zniszczone
Tragiczny wypadek. Uderzenie było tak mocne, że z auta wypadł silnik
Olsztyn
Jeden z banknotów użytych w czasie oszustwa
Takie banknoty dostał w prezencie. Zapłacił nimi na stacji
Łódź
boeing 737 - Przemyslaw Szablowski shutterstock_1338528011
Gigant chce rozszerzyć współpracę z Polską. Proponuje wojsku śmigłowce i myśliwce
BIZNES
Ranna fotoreporterka agencji Reutera Raneen Sawafta
Zbierali oliwki, zostali zaatakowani. Fotoreporterka "bita bez litości"
Świat
Trzęsienie ziemi u wybrzeży Japonii
Ostrzeżenie przed tsunami w Japonii
METEO
Miejsce zdarzenia w Tampie na Florydzie
Uciekał przed policją, wjechał w kilkanaście osób. Są ofiary śmiertelne
Świat
imageTitle
Bolesna decyzja Djokovicia. "Już przed meczem było źle"
EUROSPORT
Szanghaj, Chiny, terminal kontenerowy
Chiny zmieniają decyzję. Łagodzą ograniczenia
BIZNES
Prezydent Syrii Ahmed al-Szara
Deklaruje, że chce zmienić swój kraj. Spotka się z Trumpem
Świat
imageTitle
Zwycięstwo San Antonio Spurs. Udany występ Sochana
EUROSPORT
lotto shutterstock_2243440457
Dwie wielkie wygrane w Lotto
BIZNES
imageTitle
Podjęli decyzję. Będą domagać się wykluczenia Izraela z UEFA
EUROSPORT
Smog, maska antysmogowa
Alert RCB. "Unikaj aktywności na zewnątrz"
METEO
Filipiny. Ludzie ewakuowani w związku z nadejściem supertajfunu
Prawie milion ewakuowanych. Idzie supertajfun
METEO
Przedstawiciele partii Razem podczas kongresu tego ugrupowania w Warszawie. 8 listopada 2025 roku
Nie głosowali w sprawie aresztu dla Ziobry. Partia "zdezerterowała"
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica