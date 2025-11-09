Kolejna fala izraelskich nalotów. Jeden w pobliżu szpitala

Izrael w ostatnich dniach nasila ataki na Liban, zaznaczając, że są wymierzone w odbudowujący swój potencjał militarny Hezbollah. Wojsko zaatakowało w sobotę dronami położone na południu Libanu miejscowości Szeba i Baraszit.
Trzy osoby nie żyją
W pierwszym ataku zginęło dwóch mężczyzn, w drugim zabito jedną osobę, a cztery kolejne zostały ranne - poinformowały władze libańskie. Poinformowano też o trzecim nalocie, w pobliżu szpitala w mieście Bint Dżubajl, w którym zostało rannych siedem osób.
Izraelskie wojsko oświadczyło, że wszystkie ofiary śmiertelne były zaangażowane w przemyt broni dla Hezbollahu i próbę odbudowy potencjału militarnego przez tę wspieraną przez Iran grupę.
Oskarżenia Izraela pod adresem Libanu
Zgodnie z zawartym pod koniec listopada 2024 roku rozejmem rząd i armia libańska miały przejąć kontrolę nad południem kraju, które przez wiele dekad było opanowane przez Hezbollah. Szyicka organizacja toczyła wojny z Izraelem, porozumienie zakończyło ostatnią z nich, która wybuchła wraz z wojną w Strefie Gazy.
Izrael oskarża władze w Libanie o niewystarczające zaangażowanie w rozbrojenie Hezbollahu. Potencjał militarny tej grupy został znacznie osłabiony w czasie ostatniej wojny, ale według Izraela Hezbollah odbudowuje swoje zdolności.
W ostatnich tygodniach szyicka bojówka otrzymała setki przemyconych przez Syrię rakiet, a także odnowiła część zniszczonych w wojnie wyrzutni rakietowych i zwerbowała tysiące nowych członków - podała izraelska telewizja KAN, powołując się na wiadomość przekazaną przez izraelskie wojsko libańskim władzom.
Libański rząd informował wcześniej o stopniowym postępie rozbrajania Hezbollahu na południu i planach całkowitego odebrania broni tej organizacji w całym kraju. Szyicka grupa sprzeciwia się jednak tym zamiarom i ostrzegała rząd w Bejrucie, by nie ulegał "agresywnemu szantażowi" Izraela.
