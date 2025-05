Powrócił do tradycji. Co mówi papieski strój?

Nowy papież wyszedł na balkon Źródło: Reuters

Szaty, jakie przybrał na siebie Leon XIV, gdy po raz pierwszy jako papież ukazał się przed wiernymi, różnią się od ubioru Franciszka, który ten założył po wyborze. Nowy zwierzchnik Kościoła katolickiego powrócił do tradycyjnego papieskiego ubioru. Na czym polegają różnice i co to może oznaczać.

Kiedy papież Leon XIV objawił się światu na balkonie Bazyliki świętego Piotra w czwartek wieczorem, miał na sobie tradycyjne papieskie szaty. Założył mucet (nakrycie ramion) w charakterystycznym odcieniu czerwieni i zdobioną stułę.

Jego poprzednik, Franciszek, tuż po wyborze w 13 marca 2013 roku przemówił po raz pierwszy do wiernych ubrany w prostą białą sutannę, pozbywając się większości przepychu, który otacza papiestwo - zauważyło CNN.

Papież Leon XIV Źródło: PAP/EPA/ETTORE FERRARI

Franciszek po raz pierwszy pozdrawia wiernych zgromadzonych na Placu Świętego Piotra w Watykanie. Zdjęcie z 13 marca 2013 roku Źródło: PAP/EPA/ANSA

Powracając do tych tradycyjnych standardów ubioru, papież Leon XIV być może chciał pokazać, że nie będzie próbował naśladować pontyfikatu Franciszka. W swoim przemówieniu pochwalił jednak jego spuściznę.

Co będzie nosił papież na co dzień, co na liturgię

Codzienny strój papieża tradycyjnie składa się z białej piuski, którą Ojciec Święty nosi na głowie.

Biskup Rzymu zakłada też na siebie białą sutannę do kostek oraz mucet – to sięgająca łokci narzuta w kolorze białym lub karmazynowym. W pasie oplata go na co dzień biały pas z wyszytym papieskim herbem.

Na jego szyi zawieszony jest pektorał, czyli ozdobny krzyż ze szlachetnego metalu. Z kolei na palcu głowy Kościoła katolickiego widnieje duży pierścień z wygrawerowanym herbem. Na nogach ma zaś czerwone skórzane buty.

Co charakteryzuje szaty liturgiczne przeznaczone dla papieża? Na jego głowie znajduje się wysoka mitra. Na siebie nakłada prostą białą albę, a na nią ornat wykonany z kosztownych tkanin i ozdobnie wyszywany, który może mieć różne kolory. Na jego ramionach jest paliusz - wełniana taśma ozdobiona krzyżami.

W ręku dzierży pastorał zakończony krzyżem.

Papieskie szaty Źródło: PAP