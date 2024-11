Śmierć młodych turystek w hostelu. Rodziny domagają się odpowiedzi

Rodzice młodych turystek, które zmarły w Laosie prawdopodobnie po zatruciu metanolem, domagają się pełnego wyjaśnienia sprawy i podjęcia działań, aby uniknąć podobnych tragedii w przyszłości. Matka jednej z ofiar zarzuca również laotańskim władzom opieszałość w poinformowaniu rodziny o śmierci, co miało nastąpić dopiero po trzech dniach. - Nie możemy pozwolić, aby śmierć naszej córki nie doprowadziła do zmian, które pozwolą chronić innych - mówi ojciec jednej ze zmarłych młodych kobiet.

"Rozpaczliwie tęsknimy za córkami"

Ciała zmarłych Australijek, Bianki Jones i Holly Bowles, zostały przetransportowane do ich rodzinnego Melbourne we wtorek, poinformowało BBC. - Rozpaczliwie tęsknimy za naszymi córkami. Ucieszyłem się, słysząc, że w Laosie nastąpił jakiś ruch. Nie możemy pozwolić, aby nasze córki odeszły, a to (zatrucia metanolem - red.) się dalej działo - powiedział reporterom na lotnisku Mark Jones, ojciec jednej z 19-latek.