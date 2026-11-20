Świat Próba zamachu najpierw w Polsce, teraz w Danii. "Kolejny przykład kryminalnego działania Rosji"

Tomczyk o rosyjskiej operacji dezinformacyjnej w Polsce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Review News / Shutterstock.com

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Według szefa służby bezpieczeństwa (PET) Rasmusa Kieffera uzbrojeni gangsterzy zdelegalizowanej w Danii organizacji przestępczej Loyal To Familia zostali ujęci 25 września w samochodzie w miejscowości Charlottenlund na północ od Kopenhagi tuż przed koncertem Kyivstonera. Występ został ostatecznie odwołany.

W ocenie Kieffera "wykorzystywanie przez rosyjski wywiad członków duńskich gangów jako pośredników do realizacji swoich celów stanowi eskalację zagrożenia ze strony Rosji". - Mamy do czynienia z nowym zjawiskiem w Danii, choć występującym już w Europie - podkreślił.

Minister spraw zagranicznych Lars Lokke Rasmussen podjął decyzję o wydaleniu attache wojskowego ambasady Rosji w Kopenhadze. Na konferencji prasowej zapowiedział kolejne kroki: wstrzymanie wydawania wiz Rosjanom w przypadkach innych niż to konieczne, a także dążenie do zniesienia obowiązku przyjmowania statków powiązanych z Rosją.

Kyivstoner Źródło zdjęcia: Review News / Shutterstock.com

Polska: to kolejny przykład kryminalnego działania Rosji

Do sprawy odniosło się polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. We wpisie na platformie X podkreślono, że informacje dotyczące próby dokonania zabójstwa obywatela USA i Ukrainy resort odnotował "z oburzeniem i niepokojem".

MSZ przypomniało, że pierwsza próba zamachu na tę osobę miała miejsce w Polsce w sierpniu, ale została udaremniona "dzięki zaangażowaniu polskich służb, zaś niedoszły sprawca, obywatel Rosji, został zatrzymany".

Wydarzenia w Danii stanowią kolejny przykład kryminalnego działania Rosji na terenie państwa UE, którego celem jest zastraszenie oraz destabilizacja naszych społeczeństw

- czytamy w oświadczeniu.

Z oburzeniem i niepokojem odnotowujemy ujawnione przez duńskie władze informacje o rosyjskiej próbie dokonania zabójstwa obywatela Stanów Zjednoczonych i Ukrainy na terenie Danii. Jest to kolejna próba zamachu na tę osobę – pierwsza miała miejsce na terytorium RP w sierpniu 2026… pic.twitter.com/dbc18MwRpL — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) November 20, 2026 Rozwiń

MSZ wyraziło też poparcie dla proponowanych przez władze Danii środków ograniczających możliwość wjazdu i swobodnego podróżowania obywateli Rosji na teren UE. "Są to kroki, które Polska, ze względu na potrzebę zapewnienia ochrony własnego kraju i jego obywateli, już zaimplementowała. Widzimy potrzebę stanowczego i skoordynowanego reagowania państw UE i NATO na wszelkie przypadki prowokacji i działań o znamionach terroryzmu państwowego ze strony Rosji" - dodano.

Próby zamachu w Polsce, a później w Danii

W piątek dwóch mężczyzn podejrzanych o przygotowywanie zamachu zostało aresztowanych decyzją sądu w Lyngby na przedmieściach Kopenhagi. Według mediów mieli oni kontakty z Rosjanami przez komunikatory internetowe.

Minister sprawiedliwości Danii Nicolai Wammen zapowiedział podwyższenie kar za przestępstwa wykonywane na zlecenie, a także "czyny zakazane" wykonywane w imieniu obcego państwa.

Próbę zamachu na Kyivstonera w sierpniu udaremniły polskie służby. W Warszawie zatrzymano 29-letniego obywatela Rosji pochodzącego z Donbasu, podejrzanego o przygotowywanie zabójstwa Alberta Wasiljewa. Według informacji przekazanych przez polskie władze za planem zamachu miały stać rosyjskie służby specjalne. Premier Donald Tusk informował wówczas, że zatrzymano mężczyznę, którego zadaniem miało być dokonanie zabójstwa obywatela USA ukraińskiego pochodzenia, uznawanego przez reżim Władimira Putina za "osobę niewygodną".

Kim jest Albert Wasiljew?

Albert Wasiljew, znany pod pseudonimem artystycznym Kyivstoner, urodził się w 1991 roku w Kijowie. Popularność zdobył dzięki humorystycznym filmikom publikowanym w mediach społecznościowych, a następnie jako członek ukraińskiego zespołu rapowego Griby (Grzyby). Przez kilka lat rozwijał karierę również w Rosji, za co po aneksji Krymu był krytykowany w ukraińskich mediach.

Kyivstoner po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji w 2022 roku opuścił Ukrainę i przez dwa lata mieszkał w USA. W wywiadzie udzielonym w 2025 roku deklarował poparcie dla narodu ukraińskiego w wojnie z Rosją.

14 lipca rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) wydała komunikat, w którym oskarżyła artystę o udział w przygotowywaniu ataku na jedno z przedsiębiorstw strategicznego kompleksu wojskowo-przemysłowego w obwodzie moskiewskim. Według rosyjskich służb miał on uczestniczyć w operacji Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), polegającej na dostarczeniu dronów FPV ze Słowacji do Rosji. W komunikacie FSB Kyivstonerowi zarzucono również działalność związaną z dystrybucją kokainy w krajach UE. Raper odrzucił wszystkie oskarżenia w nagraniach opublikowanych na Instagramie.