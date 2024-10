Blackout i widmo huraganu. Rząd zawiesza działalność, która "nie jest absolutnie niezbędna"

Rząd na Kubie ogłosił w niedzielę, że z powodu blackoutu oraz "nieubłaganie nadciągającego nad północno-wschodni kraniec wyspy huraganu Oscar", zawiesza do środy "całą absolutnie niezbędną działalność" - w tym pracę szkół.

"Wobec nieuniknionego nadejścia huraganu Oscar i oczekujących nas prac, które będziemy musieli wykonać po jego przejściu w celu przywrócenia normalnego działania krajowego systemu energetycznego, postanowiliśmy zawiesić od poniedziałku do środy tę działalność administracyjną i pracę szkół, która nie jest absolutnie niezbędna" – czytamy w rządowym komunikacie.

Trudna sytuacja na Kubie

W niedzielę huragan Oscar, nadciągający od wschodniego krańca wyspy, od strony Guntanamo i miasta Holguin, zaczął docierać do wyspy. Spodziewane jest, że do poniedziałkowego wieczora żywioł przetoczy się przez kraj i dotrze do jego północnych części.