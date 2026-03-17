Świat

Padła sieć energetyczna na Kubie

epa12826028
Kryzys energetyczny na Kubie
Źródło: Reuters
Kubańska sieć energetyczna uległa całkowitemu załamaniu - poinformował krajowy operator. Wcześniej Stany Zjednoczone wstrzymały dopływ ropy naftowej do wyspy.

Władze Kuby poinformowały w poniedziałek o awarii sieci elektroenergetycznej w całym kraju w związku z pogłębiającym się kryzysem energetycznym i gospodarczym. Według agencji Reuters awaria dotknęła około 10 mln osób w państwie liczącym około 11 mln mieszkańców

"Doszło do całkowitego odłączenia Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (SEN). Przyczyny są badane, a protokoły przywracające działanie sieci - wdrażane" - poinformowało kubańskie ministerstwo energii i górnictwa na platformie X.

Ponad tydzień temu doszło do innej poważnej awarii, która sprawiła, że miliony osób w zachodniej części wyspy zostały pozbawione prądu.

Kuba powinna się przygotować "na piece opalane drewnem"

- Urzędnicy w USA muszą być bardzo szczęśliwi z powodu krzywdy wyrządzonej każdej kubańskiej rodzinie - powiedział kubański wiceminister spraw zagranicznych Carlos Fernandez de Cossio.

Mieszkanka Hawany Dayana Machin powiedziała agencji Reuters, że ostatnia przerwa w dostawie prądu jej nie zaskakuje i że cywile powinni się przygotować "na piece opalane drewnem, panele słoneczne dla tych, którzy mogą je zdobyć, zapasy wody i zapasy gazu".

Awaria prądu na Kubie
Źródło: ERNESTO MASTRASCUSA/PAP/EPA

Muzyk Lazaro Caron stwierdził, że przerwa w dostawie prądu wpłynie na jego pracę, ale przyznał, że "nie możemy nic zrobić, tylko stawić jej czoła i iść naprzód".

W sobotę mieszkańcy miasta Moron położonego w centrum kraju wyszli na ulice, aby zaprotestować przeciwko problemom z dostawami prądu i dostępem do żywności. Wybuchły zamieszki.

USA odcięły Kubę od dostaw ropy

Po pojmaniu 3 stycznia prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro USA wstrzymały dostawy wenezuelskiej ropy naftowej na Kubę i zagroziły nałożeniem ceł na każdy kraj, który sprzedaje Kubie ropę.

Kubański prezydent Miguel Diaz-Canel poinformował w piątek, że wyspa nie otrzymała dostaw ropy od ponad trzech miesięcy, a podstawami systemu energetycznego są aktualnie energia słoneczna, gaz ziemny i elektrownie cieplne.

Diaz-Canel potwierdził też wówczas, że Kuba rozpoczęła rozmowy z rządem Stanów Zjednoczonych, które wywierają coraz większą presję na komunistyczne władze w Hawanie w celu rozwiązania wieloletniego sporu politycznego między obydwoma państwami.

Opracował Adam Styczek /lulu

Źródło: PAP, CNN

Źródło zdjęcia głównego: EFE

