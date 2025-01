Książę William i wzruszające słowa o żonie: siła, którą pokazałaś była niezwykła

43. urodziny księżnej Kate

W jednej z rozmów z reporterami książę William przyznał ostatnio, że ze względu na chorobę Kate oraz ojca - króla Karola III, 2024 rok był najtrudniejszym w jego życiu. Niedługo po poprzednich, 42. urodzinach księżnej - w połowie stycznia ubiegłego roku - Kate przeszła operację jamy brzusznej. W marcu poinformowała opinię publiczną, że wykryto u niej nowotwór i przechodzi leczenie. We wrześniowym oświadczeniu księżna przyznała, że zakończyła cykl chemioterapii. Zaznaczyła, że jej "droga do pełnego powrotu do zdrowia jest długa". Dodała też wówczas, że nie może doczekać się powrotu do pracy. Dość szybko zaczęła jednak wracać do obowiązków.