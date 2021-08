Kryscina Cimanouska odsunięta od udziału w igrzyskach. Udzieliła wywiadu

Kryscina Cimanouska, białoruska sprinterka, została odsunięta od udziału w igrzyskach olimpijskich po tym, jak skrytykowała białoruskich urzędników sportowych. We wtorek biegaczka udzieliła wywiadu agencji AP. - Chcę bezpiecznie dotrzeć do Europy, spotkać się z ludźmi, którzy mi pomagali i podjąć decyzję, co dalej - mówiła. Z Cimanouską rozmawiał premier Mateusz Morawiecki. Zapewnił, że lekkoatletka "może liczyć na wsparcie i solidarność ze strony Polski".

Białoruska lekkoatletka Kryscina Cimanouska poinformowała w niedzielę, że w związku z krytyką działań władz sportowych swojego kraju, została odsunięta od udziału w igrzyskach, a funkcjonariusze próbowali ją zmusić do wylotu na Białoruś. Po tym, jak Polska zaoferowała jej pomoc, zawodniczka udała się do polskiej ambasady w Tokio. Sprinterka otrzymała polską wizę humanitarną.

Cimanouska udzieliła wywiadu

Cimanouska udzieliła wywiadu agencji AP. - Chciałabym kontynuować karierę sportową, ale teraz najważniejsze jest bezpieczeństwo - powiedziała białoruska sprinterka. - Teraz chcę bezpiecznie dotrzeć do Europy, spotkać się z ludźmi, którzy mi pomagali i podjąć decyzję, co dalej. Bardzo chciałabym kontynuować karierę sportową, bo mam dopiero 24 lata i planowałam jeszcze przynajmniej dwa starty na olimpiadzie. Teraz jednak jedyne, czym się martwię, to moje bezpieczeństwo - podkreśliła.

Jak powiedziała, białoruscy urzędnicy sportowi "dali jej do zrozumienia, że po powrocie do kraju czeka ją jakiś rodzaj kary". Według jej relacji "były też zawoalowane aluzje, że czeka ją coś więcej".

Cimanouska powiedziała również, że ma nadzieję, że urzędnicy sportowi, którzy podjęli decyzję o jej odsunięciu od igrzysk i próbowali zmusić ją do wyjazdu na Białoruś, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności lub że "przeprowadzone zostanie śledztwo, by ustalić, kto wydał to polecenie, podjął decyzję, że nie mogę startować".

Jednocześnie podkreśliła, że sportowcy "nie są niczemu winni i nie powinno być żadnych kar wobec nich".

Kryscina Cimanouska ISSEI KATO/Reuters/Forum

Morawiecki rozmawiał z Cimanouską

We wtorek premier Mateusz Morawiecki poinformował we wpisie w mediach społecznościowych, że rozmawiał z Cimanouską. Zapewnił, że znajduje się ona pod dobrą opieką i jest bezpieczna.

"Zapewniłem ją, że może liczyć na wsparcie i solidarność ze strony Polski. W najbliższych dniach przyleci do Warszawy, gdzie będzie mogła rozwijać się bez przeszkód oraz, jeśli wyrazi taką wolę, otrzyma dalszą pomoc" - napisał szef rządu.

"Pomoc lekkoatletce to ważny i potrzebny gest, również dlatego, by nagłośnić to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, na arenie międzynarodowej. Polska nadal będzie aktywnie wspierała cały naród białoruski i prześladowanych opozycjonistów" - dodał Morawiecki. "Nie zostawimy Was samych!" - zapewnił.

