Świat

"Podnieśliśmy alarm, wielokrotnie ostrzegaliśmy". Pracownica Luwru "wściekła"

W niedzielę rano doszło do zuchwałej kradzieży ośmiu klejnotów koronnych
Moment napadu na Luwr
Źródło: BFMTV
Pracownica ochrony Luwru powiedziała Sky News, że "przestarzały" sprzęt i "drastyczna redukcja personelu" oznaczały, że "osiągnięto kres" możliwości, jakie mogli wykorzystywać, aby chronić słynne na całym świecie muzeum. - Wielokrotnie ostrzegaliśmy - mówiła.

Elise Muller, pracownica ochrony Luwru, powiedziała brytyjskiej telewizji Sky News, że jest "wściekła" z powodu niedzielnego napadu i znanych od dawna uchybień w zakresie bezpieczeństwa.

- Podnieśliśmy alarm za pośrednictwem naszego związku zawodowego, a nasi koledzy wielokrotnie ostrzegali o trudnościach, z jakimi borykamy się każdego dnia w pracy - powiedziała. - Sprzęt jest w złym stanie, czasami całkowicie przestarzały, a do tego dochodzi drastyczna redukcja personelu - dodała.

- Osiągnęliśmy kres naszych możliwości, aby zabezpieczyć budynek i jego zbiory - podkreśliła.

W niedzielę rano doszło do kradzieży ośmiu klejnotów koronnych
W niedzielę rano doszło do kradzieży ośmiu klejnotów koronnych
Źródło: Mohammed Badra/PAP/EPA

Zuchwała kradzież klejnotów z Luwru

Ministerstwo kultury Francji poinformowało w niedzielę rano, że z Galerie d'Apollon skradziono osiem bezcennych klejnotów. Jest wśród nich tiara cesarzowej Eugenii (żony Napoleona III) ozdobiona 2 tys. diamentów oraz dwa naszyjniki. Sprawcy zgubili lub porzucili podczas ucieczki koronę cesarzowej Eugenii.

Złodzieje użyli podnośnika na ciężarówce, którym dostali się wprost do gmachu Luwru przez okno balkonowe. Użyli przecinarek, by wyjąć klejnoty z witryny. Dziennik "Le Parisien" podał, że dwóch sprawców, ubranych w kamizelki odblaskowe, udawało robotników.

Zuchwały napad na Luwr. Co wiemy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zuchwały napad na Luwr. Co wiemy

Sprawcy ustawili pachołki ostrzegawcze przy podnośniku. Policję zaalarmował jeden z przechodniów. Włamywacze odjechali na skuterach. Spektakularny rabunek trwał - według MSW - siedem minut.

O kradzieży, dokonanej około godz. 9.30, poinformowała jako pierwsza ministra kultury Rachida Dati. Jej resort w oświadczeniu opisał włamanie jako "szczególnie szybkie i brutalne" - podała AFP.

Krzysztof Gawkowski w "Rozmowie Piaseckiego"
Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: Sky News

Źródło zdjęcia głównego: Mohammed Badra/PAP/EPA

Francja Luwr
