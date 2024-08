Francuski kot, który zaginął podczas wakacji w Norwegii, po roku wrócił do swojego właściciela. Sprawę nagłośniły norweskie media, wcześniej w poszukiwania pupila zaangażowali się mieszkańcy miasta, w okolicy którego był widziany po raz ostatni.

Czternastoletni obecnie kot Moustik zniknął bez śladu w lipcu 2023 roku, gdy razem ze swoim właścicielem podróżował kamperem po północnej Norwegii . - Zacząłem go szukać, ale w końcu musiałem się poddać - mówił Francuz w wywiadzie dla norweskiej TV2 jesienią ubiegłego roku. Właściciel kota zwrócił się o pomoc do samego burmistrza Bodø, w poszukiwania zaangażowało się także wielu mieszkańców tego miasta za kołem podbiegunowym.

Kot wrócił do domu po roku

Przełom w sprawie nastąpił na początku tego roku. 21 stycznia zaangażowana w poszukiwania Susanne Forsland z Bodø otrzymała zdjęcie z wiadomością: "Hej, dziś wieczorem znaleźliśmy w naszym garażu kota, który wygląda jak na zdjęciu, które zamieściłaś na Facebooku". Wkrótce okazało się, że to niewidziany od pół roku Moustik.

Kot był jednak w bardzo złym stanie. - Prawdopodobnie przeżyłby jeszcze tylko tydzień, bo zostały z niego tylko skóra i kości - powiedziała Vibeke Wensell, prezeska organizacji zajmującej się opieką nad zwierzętami w Bodø. Zwierzęciu groziła amputacja ogona, której ostatecznie udało się uniknąć. Moustik trafił do tymczasowego domu, niestety jego właściciel - wbrew pierwotnemu planowi - nie był w stanie przylecieć do Norwegii, podał portal TV2 we wtorek.