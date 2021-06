Rosjanie wyszli na otwartą przestrzeń kosmiczną. Spacer był dłuższy niż planowano

Oleg Nowicki i Piotr Dubrow, rosyjscy kosmonauci po raz pierwszy wyszli na otwartą przestrzeń kosmiczną - poinformowała w środę agencja kosmiczna Roskosmos. Jest to związane z przygotowaniem do zamontowania do ISS nowego modułu o nazwie Nauka. Ma to nastąpić już w lipcu.