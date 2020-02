Dwa potężne miasta, ludzi więcej niż w całej Polsce. "Zarządzanie zamknięte" w Chinach

Ma Guoqiang podkreślił, że lokalne władze liczą, że do wtorku uda się to zrobić w przypadku wszystkich podejrzanych obecnie przypadków. Szef partii w Wuhanie dodał, że w sobotę było w mieście 1499 pacjentów w stanie ciężkim z potwierdzonym zarażeniem, którzy nie zostali przyjęci do szpitali na leczenie. - Do poniedziałkowego popołudnia wszyscy oni znaleźli się w szpitalach - dodał.