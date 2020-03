We Włoszech w ciągu ostatniej doby zmarło 475 osób, wyzdrowiało ponad tysiąc. "Nie możemy się poddać"

Włochy nadal są najbardziej dotkniętym pandemią koronawirusa krajem Europy. W ciągu doby umarło tam 475 zakażonych osób - poinformowała w środę Obrona Cywilna. To rekordowa liczba od początku epidemii. Tym samym łączny bilans zmarłych wzrósł do 2978. Obecnie w całym kraju zakażonych jest ponad 28 tysięcy osób.

Dotychczas we Włoszech potwierdzono 35 tysięcy przypadków koronawirusa.

Za napawającą optymizmem można uznać informację, że od wtorku do środy we Włoszech wyzdrowiało w sumie 1084 chorych, dobę wcześniej takich osób było 194. Szef Obrony Cywilnej, rządowy komisarz Angelo Borrelli mówił, że ta nowa dzienna liczba wyleczonych jest "bardzo znacząca". Od początku kryzysu liczba wyleczonych przekroczyła cztery tysiące.

Jednak liczba zmarłych w ciągu ostatniej doby - od wtorku do środy - czyli 475 spośród zakażonych koronawirusem, także jest dziennym rekordem. We wtorek było to 345 osób. W ciągu jednego dnia zachorowało ponad 2600 osób.