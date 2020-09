"Francja musi zachować czujność"

W ciągu ostatniej doby w tym kraju zarejestrowano 7071 zakażeń koronawirusem - podało w niedzielę ministerstwo zdrowia w Paryżu. Zmarły trzy kolejne osoby. Szef resortu Olivier Veran powiedział, że Francuzi muszą przygotować się na to, że więcej osób będzie trafiać na oddziały intensywnej opieki medycznej "w najbliższych dwóch tygodniach z powodu wzrostu zakażeń".

W sobotę potwierdzono we Francji 8550 infekcji koornawirusem, a w piątek aż 8975, co było największym dziennym przyrostem przypadków zakażeń od wybuchu epidemii w tym kraju. Bilans zakażeń wynosi obecnie 324 777. Liczba ofiar śmiertelnych pandemii w kraju wzrosła do 30 701.