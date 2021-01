Pierwsza dama bezobjawowo przeszła zakażenie, gdy Macron "odczuwał zmęczenie, miał bóle mięśni i głowy"

Pierwszym zakażonym koronawirusem we francuskiej parze prezydenckiej był Emmanuel Macron, który zakaził się 17 grudnia i pozostawał w izolacji do 24 grudnia, gdy wyniki jego testów potwierdziły wyleczenie.

Bezpośrednio po wykryciu obecności koronawirusa w organizmie Emmanuela Macrona, udał się on do pałacyku myśliwskiego Lanterne w Wersalu, wykorzystywanego jako rezydencja głowy państwa. Pierwsza dama Brigitte Macron pozostawała w tym czasie w Pałacu Elizejskim. Wyjechała z Paryża w wigilię Bożego Narodzenia, gdy stwierdzono u niej zakażenie. W tym czasie do Pałacu Elizejskiego powrócił Emmanuel Macron - relacjonują francuskie media.