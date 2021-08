Koronawirus w Wielkiej Brytanii. Wzrost liczby zakażeń, mniej zgonów i chorych w szpitalach

Spadek liczby zgonów i chorych w szpitalach

Liczba zgonów z ostatniej doby jest o 19 niższa w stosunku do podanej we wtorek. Jest wprawdzie o 29 wyższa niż była w środę przed tygodniem, ale też wzrosty w skali ostatnich siedmiu dni w stosunku do poprzednich siedmiu nie są już tak duże jak jeszcze dwa tygodnie temu. Łączny bilans z ostatnich siedmiu dni, to 570 zmarłych, o 14,5 proc. więcej niż poprzednio.