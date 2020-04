Polski kardynał prosi papieskich duchownych o ofiarę z ich kieszeni. "Powinna zaboleć"

Papieski jałmużnik, kardynał Konrad Krajewski, zaapelował do kardynałów, biskupów i duchownych, którzy uczestniczą w liturgiach z udziałem papieża, o ofiarę pieniężną na rzecz walki z koronawirusem. "Problem w Kościele jest taki, że my się przyzwyczailiśmy, że nam się daje, a nie, że my dajemy. Jałmużna powinna być bardzo konkretna, powinna zaboleć" - podkreślił hierarcha.