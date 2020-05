"Okno się zamyka". Ostrzegał przed "najciemniejszą zimą" dla Stanów Zjednoczonych, został zdymisjonowany

Stany Zjednoczone mogą stanąć w obliczu "najciemniejszej zimy" ostatnich czasów - oświadczył doktor Richard Bright podczas przesłuchania w podkomisji ds. zdrowia Izby Reprezentantów Kongresu USA. Twierdzi, że został usunięty z rządowego stanowiska za zgłaszanie obaw dotyczących stanu przygotowania kraju na pandemię COVID-19. Prezydent Donald Trump nazwał go "malkontentem", "nieszanowanym i nielubianym".

Doktor Richard Bright został zdymisjonowany w zeszłym miesiącu ze stanowiska dyrektora jednego z oddziałów amerykańskiego Departamentu Zdrowia i Usług Społecznych, odpowiedzialnego za opracowywanie leków do walki z koronawirusem. Po złożonej skardze w czwartek zeznawał w tej sprawie przed podkomisją ds. zdrowia Komitetu ds. Energii i Handlu Izby Reprezentantów USA.

Przez prawie cztery godziny opisywał stan przygotowań Stanów Zjednoczonych do pandemii.

"Wiele wymówek, ale żadnych działań"

Podczas przesłuchania Bright zwrócił uwagę, że nie ma "generalnego, skoordynowanego planu" walki z pandemią. - To, co robimy, musi być robione ostrożnie, pod kierunkiem najlepszych naukowych umysłów - apelował Bright.

- Nasze okno możliwości się zamyka. Jeśli nie uda nam się polepszyć sytuacji teraz, (...) to obawiam się, że pandemia się pogłębi i przedłuży - przewidywał. - Stany Zjednoczone mogą stanąć w obliczu najciemniejszej zimy ostatnich czasów, jeśli lepiej nie zareagują na pandemię - stwierdził doktor.

"Nikt nie jest w stanie wyprodukować wystarczającej ilości szczepionek dla naszego kraju i dla świata"

Doktor Richard Bright zwrócił uwagę na zbyt szybkie jego zdaniem zatwierdzanie niektórych leków stosowanych do leczenia COVID-19. - Mamy bardzo rygorystyczne naukowe procesy weryfikacyjne, które robimy dla leków czy szczepionek. Były pewne próby obejścia tego procesu, które wzbudziły we mnie wielki niepokój - stwierdził.

Podczas przesłuchania doktor odniósł się do jego - jak to ocenił - "agresywnego harmonogramu", według którego administracja rządowa zleca pracę nad szczepionką na COVID-19. Bright ostrzegł, że jeśli szczepionka zostanie skierowana do powszechnego użytku zbyt szybko, USA mogą nie mieć pełnej oceny jej bezpieczeństwa.