Chronią Putina, płyn do dezynfekcji kupują sami. Niezależny portal opowiedział o walce z COVID-19 blisko Kremla

Środki do dezynfekcji kupione za własne pieniądze

Stwierdził, że nie tylko w stosunku do funkcjonariuszy służby, która zajmuje się ochroną prezydenta, jest "byle jakie podejście" w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa przed zakażeniem się koronawirusem. Mówił, że pracownicy Kremla również mają z tym problem. – Można w ciągu dnia zaobserwować, jak wchodzą do gmachu Kremla. Strażnik rzekomo mierzy temperaturę przy wejściu. Maseczki ochronne otrzymują przełożeni. Do podwładnych mogą one nie dotrzeć, a jeśli już, to co najwyżej raz w tygodniu, po to, by oficer był w rękawiczkach i maseczką ​​przed dowódcami - przekonywał.