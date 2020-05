Ponad milion ludzi pokonało koronawirusa

Stany Zjednoczone: w ciągu doby bilans ofiar śmiertelnych COVID-19 wzrósł o 2053. Od początku pandemii zmarło w USA 62 906 osób - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Poprzedni dzienny bilans informował o 2502 zgonach.

W USA przeprowadzono do tej pory ok. 1 mln 70 tys. testów na koronawirusa z wynikiem pozytywnym. W ciągu doby liczba ta zwiększyła się o ok. 31 tys.

Od początku epidemii w USA najwięcej osób zmarło w stanie Nowy Jork (23587). Następnie w New Jersey (7228), Michigan (3789) oraz Massachusetts (3562).