"Liczby dosłownie pędzą w górę". Pogarsza się sytuacja epidemiczna w Niemczech

"Właśnie widzimy, że liczby dosłownie pędzą w górę"

Ekspert ds. zdrowia z partii SPD Karl Lauterbach także wezwał do ponownych konsultacji na szczeblu federalnym. Jego zdaniem należałoby zdecydować o wprowadzeniu ogólnokrajowej godziny policyjnej przez co najmniej dwa tygodnie. "Ograniczenia dotyczące wychodzenia (z domu) od godziny 20.00 przez dwa tygodnie zadziałają - widzieliśmy to we Francji, Wielkiej Brytanii i Portugalii" - przekonywał Lauterbach.