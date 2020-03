"Słyszeliśmy, jak bijecie brawo". Hiszpańscy lekarze dziękują za wsparcie i apelują #zostańwdomu

"Słyszeliśmy was, jak bijecie brawo z balkonów. To było bardzo poruszające" - tak lekarze i pracownicy szpitala im. Mateu Orfili na Minorce podziękowali mieszkańcom za wsparcie. Wzorem Włoch - a także Polski - w wielu hiszpańskich miastach z balkonów rozległy się oklaski dla personelu medycznego walczącego z epidemią koronawirusa.

Chcesz pomóc? "Zostań w domu"

Pracownicy największego szpitala na Minorce - hiszpańskiej wyspie w archipelagu Balearów - nagrali film w odpowiedzi na aplauz mieszkańców. Na nagraniu kilku z nich trzymało kartki, na których napisali: "Słyszeliśmy was, jak bijecie brawo z balkonów. To było bardzo poruszające. Jesteśmy w tym wszystkim razem i jesteśmy gotowi dać z siebie wszystko". Pokazując do kamery kartki z podziękowaniami, zachęcali też do #QuédateEnCasa - czyli "zostania w domu". Na koniec sami klaskali.