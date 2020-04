Chińskie władze twierdzą, że w Wuhanie "nie ma już żadnych pacjentów z COVID-19"

- Według najnowszych informacji do 26 kwietnia liczba nowych pacjentów z koronawirusem w Wuhanie wynosi zero, dzięki wspólnym wysiłkom (władz i lekarzy - red.) Wuhanu i personelu medycznego z całego kraju - przekazał Mi Feng w czasie niedzielnej konferencji prasowej.

Zgodnie z oficjalnymi danymi w Wuhanie liczba wyleczonych z COVID-19 od stycznia do ostatnich dni kwietnia sięgnęła 46 452. Zmarło 3 869 osób, czyli 84 procent wszystkich, u których według oficjalnych statystyk potwierdzono COVID-19 w Chinach, liczących około 1,4 mld ludzi. Liczba zakażonych w prowincji Hubei, sięgnęła 68 tysięcy, w tym ponad 50 tysięcy w Wuhanie.

Eksperci, politycy i media na Zachodzie od wielu tygodni wyrażają jednak wątpliwości związane z kwestią prawdziwości oficjalnych danych na temat epidemii, publikowanych przez chińskie władze. Do oficjalnego bilansu "potwierdzonych przypadków" nie zaliczało się bowiem w Chinach - na co zwracali uwagę m.in. eksperci cytowani na początku kwietnia przez brytyjskie BBC i "The Times" - osób z dodatnim wynikiem testu na koronawirusa, ale bez objawów choroby. Na początku kwietnia agencja Bloomberg poinformowała o tajnym raporcie wywiadu USA, z którego ma wynikać, że władze Chin ukrywały prawdziwy zasięg epidemii, zaniżając dane o przypadkach koronawirusa oraz zgonach na COVID-19.