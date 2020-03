Z powodu koronawirusa zawieszono msze. Ksiądz złamał zakaz, sprawa w prokuraturze 

Ponad pół tysiąca nowych przypadków koronawirusa zanotowano w Korei Południowej, gdzie zainfekowanych jest już ponad 5300 ludzi. Państwo to jest największym ogniskiem epidemii na świecie, poza Chinami. Ale chorych przybywa także w USA i Europie. SARS-Cov-2 dotarł już do prawie wszystkich sąsiadów Polski. Jak podają władze, nad Wisłą jeszcze go nie ma. Ale to tylko kwestia czasu - zaznacza minister zdrowia. Jak rozprzestrzenia się wirus z chińskiego Wuhanu? I jak walczy z nim świat?