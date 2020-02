Testy wykazały, że są zdrowi. Potem okazało się, że mają koronawirusa

W sobotę do Wielkiej Brytanii sprowadzono wyczarterowanym przez rząd samolotem 32 pasażerów Diamond Princess - 30 Brytyjczyków i 2 Irlandczyków, którzy następnie zostali przewiezieni do szpitala na półwyspie Wirral, aby zgodnie z procedurami przejść 14-dniową kwarantannę. Wszyscy przed lotem przeszli testy na obecność koronawirusa, które potwierdziły, że są zdrowi. Jednak w niedzielę po południu okazało się, że cztery spośród tych osób są zakażone. Brytyjskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że zostały one zabrane do specjalistycznego oddziału zajmującego się chorobami zakaźnymi.