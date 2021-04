Zaszczepili ponad połowę społeczeństwa. Luzują obowiązek noszenia masek, otwierają szkoły

"Życie jest coraz bliżej stanu sprzed pandemii"

Segal zwrócił uwagę, że do 14 kwietnia 85 procent obywateli Izraela powyżej 16. roku życia zostało zaszczepionych przeciw koronawirusowi lub przechorowało COVID-19, co również zapewnia odporność na wirusa.

Władze Izraela luzują restrykcje pandemiczne

Resort zaapelował do obywateli, by wychodząc z domu wciąż mieli maseczki pod ręką i zachęcał do zakładania ich podczas większych zgromadzeń, choć nie jest to już obowiązkiem.