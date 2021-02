Decyzja holenderskiego rządu o godzinie policyjnej uznana za bezprawną

Podczas zeszłotygodniowego posiedzenia izby niższej niderlandzkiego parlamentu, posłowie zdecydowali o wydłużeniu godziny policyjnej, która obowiązywała od 23 stycznia do 10 lutego. Zgodnie z przyjętą uchwałą, nadal nie będzie można przebywać poza domem, wyłączając załatwienie pilnych potrzeb, w godzinach od 21 do 4.30 przynajmniej do 3 marca.