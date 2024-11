Rośnie napięcie między Koreami. Seul odpowiedział na prowokację i wystrzelił pocisk

Cel na Morzu Żółtym

"Ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji miały na celu zademonstrowanie silnej determinacji naszego wojska do odpowiedzi na każdą prowokację ze strony Korei Północnej oraz zdolności i gotowości do precyzyjnych uderzeń w źródła wrogich działań" - przekazały siły zbrojne Korei Południowej.

Próby reżimu w Pjongjangu

We wtorek Korea Północna wystrzeliła co najmniej siedem pocisków balistycznych krótkiego zasięgu, które spadły do Morza Japońskiego. Natomiast 31 października Pjongjang przeprowadził próbę nowego pocisku ICBM Hwasong-19. Według reżimowej agencji KCNA pocisk osiągnął pułap 7 687 kilometrów i pokonał dystans tysiąca kilemtrów w linii prostej podczas lotu trwającego prawie 86 minut.