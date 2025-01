Sąd w Seulu wydał formalny nakaz aresztowania prezydenta Korei Południowej Jun Suk Jeola w ramach dochodzenia po ogłoszeniu przez niego stanu wojennego. Przed sądem i ośrodkiem zatrzymań zgromadziły się dziesiątki tysięcy zwolenników polityka. Doszło do przepychanek z policją.

Prawnik prezydenta powiedział, że jego klient stawił się przed sądem, "aby obronić swój honor, bezpośrednio wyjaśniając (kwestię) legalności stanu wojennego i tego, że nie doszło do zamachu stanu" (w związku z ogłoszeniem przez Juna stanu wojennego). Jak podała agencja Yonhap, przed sądem zgromadziło się w ciągu dnia ponad 40 tysięcy zwolenników polityka, nieustannie skandując hasła, takie jak "impeachment jest nieważny" i "uwolnić prezydenta". Kilkukrotnie doszło do przepychanek z policją. Łącznie zatrzymano 40 osób, które usiłowały wedrzeć się za barierki, zaatakowały funkcjonariuszy lub niszczyły pojazdy policyjne.

Po posiedzeniu Jun został przewieziony z powrotem do izby zatrzymań w mieście Uiwang, gdzie przywitała go rozentuzjazmowana grupa ponad 100 osób, wśród których część "roniła łzy na widok polityka" - pisze Yonhap. Zaledwie kilka metrów dalej członkowie grupy obywatelskiej zorganizowali wiec wzywający do aresztowania prezydenta.