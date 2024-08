Plaga deepfake'owej pornografii. Setki kobiet padły jej ofiarą

Treści pornograficzne stworzone za pomocą technologii deepfake w ostatnim czasie stały się prawdziwą plagą w Korei Południowej. Głos w tej sprawie zabrał nawet prezydent Yoon Suk Yeol, podkreślając, że "wiele ofiar jest nieletnich, podobnie jak i wielu sprawców". Władze kraju zapowiedziały, że zwrócą się do platform społecznościowych, by bardziej aktywnie przeciwdziałały przestępstwom seksualnym w internecie.

W środę władze Korei Południowej poinformowały, że zamierzają zwrócić się do Telegrama, portalu X, Mety i Google, by bardziej aktywnie działały na rzecz wykrywania i blokowania treści pornograficznych generowanych za pomocą technologii deepfake. W ostatnim czasie koreańskie media ujawniły, że obrazy i filmy zawierające stworzony fałszywie wizerunek kobiet o charakterze seksualnym były rozpowszechniane m.in. w grupach na Telegramie. Sprawa wywołała oburzenie i debatę publiczną w kraju.

"Takie filmy rozprzestrzeniają się nawet w szkołach podstawowych"

- Tworzenie, posiadanie i rozpowszechnianie treści deepfake z pornografią to poważne przestępstwa, które niszczą osobistą godność i prawa jednostki - podkreślił przewodniczący komisji Ryu Hee-lim. - W ostatnim czasie technologia deepfake jest nadużywana, tworząc cyfrowe przestępstwa seksualne, które naprawdę wstrząsają społeczeństwem. Takie filmy rozprzestrzeniają się nie tylko na uniwersytetach i szkołach średnich, ale nawet w szkołach podstawowych, co stanowi poważne zagrożenie dla naszego społeczeństwa - dodał.

We wtorek głos w sprawie zabrał południowokoreański prezydent Yoon Suk Yeol. Wezwał, by przestępstwa z wykorzystaniem technologii deepfake były dokładnie sprawdzane. - Każdy z nas może paść ofiarą takiego przestępstwa - podkreślił. - Wiele ofiar jest nieletnich, podobnie jak i wielu sprawców. Niektórzy mogą postrzegać to jako zwykły żart, ale w rzeczywistości to przestępstwo, które wykorzystuje technologię pod osłoną anonimowości - dodał.