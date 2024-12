Rezygnacja albo impeachment. Prezydent pod presją

W Korei Południowej wybuchł poważny kryzys polityczny po tym, jak prezydent Jun Suk Jeol ogłosił stan wojenny, by kilka godzin później wycofać swoją decyzję. Według doniesień medialnych rezygnację złożyło już kilku kluczowych doradców prezydenta. W środę ustawodawcy wezwali prezydenta Juna do rezygnacji lub poddania się impeachmentowi.

We wtorek prezydent Yoon ogłosił stan wojenny, uzasadniając to potrzebą ochrony kraju przed zagrożeniami ze strony Korei Północnej oraz sił antypaństwowych. Deputowani Zgromadzenia Narodowego (jednoizbowego parlamentu), w tym także członkowie partii prezydenta, jednogłośnie wezwali do zniesienia stanu wojennego. Jun odwołał swoją decyzję.