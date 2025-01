Rewizja na lotnisku i przeszukania w biurze linii lotniczych. Chcą ustalić, jak doszło do katastrofy

Uszkodzony rejestrator lotu jest przewożony do USA

Reuters podaje, że nie wiadomo, dlaczego samolot nie wysunął podwozia i co skłoniło pilota do najwyraźniej pośpiesznej próby lądowania. Rejestrator danych lotu samolotu, tak zwana czarna skrzynka, uległ uszkodzeniu. Jest przewożony do Stanów Zjednoczonych w celu analizy we współpracy z amerykańskimi śledczymi.