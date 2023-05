Pasażerowie samolotu lecieli przy otwartych drzwiach. Nagranie

W samolocie południowokoreańskich linii lotniczych Asiana Airlines w trakcie lotu otworzyły się drzwi - przekazał rzecznik przewoźnika, cytowany przez Reutersa. Doszło do tego na krótko przed lądowaniem maszyny w mieście Daegu na południu kraju. Samolot wylądował bezpiecznie, a żaden z pasażerów nie odniósł obrażeń, choć niektórzy trafili do szpitala w związku z problemami z oddychaniem doznanymi w wyniku szoku. Policja zatrzymała jednego z pasażerów, który miał pociągnąć za dźwignię wyjścia awaryjnego, gdy maszyna znajdowała się ponad 200 metrów nad ziemią.

Do zdarzenia doszło w piątek tuż przed godziną 13 czasu lokalnego (przed 6 w Polsce). Airbus A321 ze 194 osobami na pokładzie wyruszył z wyspy Czedżu i około godziny później podchodził do lądowania w mieście Daegu na południu Korei Południowej.

Policja zatrzymała pasażera

Rzecznik wyjaśnił, że pasażer miał odsłonić pokrywę dźwigni, a następnie pociągnął za nią, otwierając wyjście awaryjne ponad 200 metrów nad ziemią. Agencja Yonhap zaznaczyła, że członkowie personelu pokładowego nie mogli go powstrzymać, ponieważ maszyna podchodziła już do lądowania i wszyscy zajmowali swoje miejsce.

Służby ustaliły, że mężczyzna nie był pod wpływem alkoholu w momencie zatrzymania, ale zachowywał milczenie na temat swojego działania. - Ciężko jest prowadzić z nim normalną rozmowę. Ustalimy motyw przestępstwa i ukarzemy go - przekazał jeden z funkcjonariuszy. Mężczyzna podróżował samotnie.

Szkolne drużyny sportowe na pokładzie samolotu

W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń, ale niektórzy pasażerowie zostali przewiezieni do szpitala w związku z problemami z oddychaniem doznanymi w wyniku szoku - przekazał rzecznik. Straż pożarna z Daegu sprecyzowała, że do szpitala trafiło dziewięć osób. Osiem z nich to uczniowie z wyspy Czedżu.