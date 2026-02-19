Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Były prezydent Korei Południowej skazany na dożywocie

Yoon Suk-yeol
Były prezydent Korei Południowej skazany na dożywocie
Źródło: TVN24
Były prezydent Korei Południowej skazany na dożywocie. Jun Suk Jeol został uznany winnym próby paraliżu władzy ustawodawczej i naruszenia porządku konstytucyjnego poprzez wprowadzenie stanu wojennego w 2024 roku.

Wyrok zapadł 443 dni po wprowadzeniu przez Juna stanu wojennego 4 grudnia 2024 roku. To pierwszy w historii Korei Południowej urzędujący prezydent, który został postawiony w stan oskarżenia. Został on aresztowany w styczniu 2025 roku, a odsunięty od władzy dopiero w kwietniu, gdy Trybunał Konstytucyjny utrzymał w mocy wniosek parlamentu o jego impeachment.

Sędzia Dzi Gwi Jeon podkreślił, że głównym celem działań Juna było zablokowanie prac Zgromadzenia Narodowego przy użyciu sił zbrojnych. Były prezydent został uznany za winnego także nadużycia uprawnień.

Wyrok 30 lat więzienia za udział w planowaniu zamachu stanu usłyszał z kolei były minister obrony Kim Jong Hjun. Na kary od 3 do 18 lat pozbawienia wolności sąd skazał też czterech innych funkcjonariuszy, w tym byłych szefów policji, którzy brali udział w puczu. Dwóch oskarżonych uniewinniono.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Były prezydent skazany

Były prezydent skazany

Była pierwsza dama skazana na karę więzienia

Była pierwsza dama skazana na karę więzienia

Maciej Wacławik

Prezydent Korei Południowej skazany

Ogłoszeniu wyroku towarzyszyły nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Przed gmachem sądu zgromadziły się tłumy zwolenników byłego prezydenta z flagami Korei i USA, wznoszących okrzyki "Uwolnić prezydenta Juna".

Za zarzut kierowania zamachem stanu byłemu prezydentowi groziła nawet kara śmierci. Według śledczych, Jun nielegalnie ogłosił stan wojenny 3 grudnia 2024 roku, twierdząc, że chce wyeliminować "siły antypaństwowe". Wydał wówczas rozkaz mobilizacji wojska i policji, by odciąć dostęp do budynku Zgromadzenia Narodowego i uniemożliwić deputowanym głosowanie nad anulowaniem prezydenckiego dekretu. Nakazał również aresztowanie przewodniczącego izby oraz liderów głównych partii.

Według oskarżenia "niekonstytucyjny i nielegalny stan wojenny wprowadzony przez Juna podważył funkcję Zgromadzenia Narodowego i Komisji Wyborczej w rzeczywistości niszcząc liberalno-demokratyczny porządek konstytucyjny". - Jun nie wykazał skruchy w związku ze swymi czynami, które spowodowały poważne naruszenie porządku konstytucyjnego i demokracji - mówił w styczniu prokurator Park Ek Su.

Jak mówił agencji Reutera prawnik skazanego byłego prezydenta, będzie omawiał z nim kwestię ewentualnego odwołania od wyroku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Mikołaj Stępień / am

Źródło: PAP, Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KIM HONG-JI/EPA/PAP

Udostępnij:
Tagi:
Korea Południowa
Czytaj także:
Smog, dym, komin, kopciuch
Alert RCB. "Unikaj aktywności na zewnątrz"
METEO
Air Force One z Donaldem Trumpem na pokładzie w Holandii przed szczytem NATO
Air Force One zmienia barwy
Świat
imageTitle
Dwóch Tomasiaków w kadrze? Młodszy też błyszczy na skoczni
EUROSPORT
shutterstock_2711299153
Najnowsze dane z przemysłu
BIZNES
Pilne
Średnia pensja w Polsce. Nowe dane
BIZNES
Żołnierze ukraińskiej 44. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej na pozycji w obwodzie zaporoskim
Ukraińska kontrofensywa na kluczowym froncie. "Rozwija się pomyślnie"
Tatiana Serwetnyk
Kevin Hassett pap_20251216_1KV
Doradca Trumpa: ten artykuł jest żenujący
BIZNES
imageTitle
Czwartek na igrzyskach. Skialpiniści na początek
RELACJA
imageTitle
Straciła złoto czy zdobyła srebro? Odpowiedzią zachwyciła świat
EUROSPORT
Antoni Macierewicz
Komplikacje w sprawie Macierewicza. "To budzi irytację"
Patryk Michalski
Tragedia pod Wieluniem. Nie żyje 35-latka
Razem pili, wbił jej nóż w pierś. Opowiedział policji, co się stało
Łódź
45 min
Szymon Hołownia
Leo dobitnie o słowach Hołowni. "Gdzie tu jest sens i logika? Ja nie widzę"
News Michalskiego
shutterstock_2731811993
W Wielkiej Brytanii takiej zimy nie było od lat
METEO
Policyjny radiowóz
Zadzwonił na policję i powiedział, że właśnie zabił dwie osoby. Swoją babcię i dziadka
Polska
Władimir Putin
"Polowania na amerykańskie biznesy" w Ukrainie. "Byłem zszokowany"
BIZNES
imageTitle
Brutalny atak na kapitana. Półfinał pod znakiem zapytania
EUROSPORT
Płock rafineria PKN Orlen
Zyski państwowego giganta wzrosły. "Za nami doskonały rok"
BIZNES
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Żukowska o Pełczyńskiej-Nałęcz: nigdy tego nie ujawniła
Polska
Irańskie okręty podwodne typu Ghadir
Iran rozmieszcza miniaturowe okręty. Mogą unieruchomić flotę USA
Świat
Pożar Ranger Road w Oklahomie
Spłonęły domy, pastwiska, pola. Megapożar szaleje
METEO
imageTitle
Specjalny komitet powitalny dla Damiana Żurka
Najnowsze
Kobieta chorowała na nowotwór krwi, potrzebny był przeszczep szpiku, który został pobrany od Polaka
Polak uratował życie Amerykance, spotkali się na weselu. "Anioły istnieją"
Polska
imageTitle
Polacy w olimpijskim debiucie. Takie zawody zobaczymy po raz pierwszy
EUROSPORT
Philippe Tabarot, Dariusz Klimczak, Patrick Schnieder
Niemcy pomogą Polsce. "To było nam bardzo potrzebne"
BIZNES
Pjongjang. Kolumny pojazdów z wyrzutniami
Pokaz siły w Korei Północnej. Ich broń może trafić do Rosji
Świat
imageTitle
Siostra Pawła Wąska. "To także moje spełnienie marzeń"
EUROSPORT
Mróz
Ostrzeżenia IMGW. Tu wciąż trzyma silny mróz
METEO
imageTitle
Małysz z prezentem dla Tomasiaka. "Coś specjalnego"
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski i Walerij Załużny
Odwołany dowódca obwinia Zełenskiego
Świat
imageTitle
Semirunnij po kolejny medal! Plan czwartkowych startów Polaków
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica