Przydatność żołnierzy z Korei Północnej dla Rosji zależy w dużej mierze od tego, do jakich zadań zostaliby oddelegowani - tłumaczy dr Oskar Pietrewicz z Polskiego Instytutu Spraw Zagranicznych. Żołnierze północnokoreańscy nie brali udziału w działaniach zbrojnych od 1953 roku, a więc aktywnej fazy wojny koreańskiej. Ich wysłanie na front w Ukrainie mogłoby posłużyć za poligon doświadczalny - dodaje. Wywiad Korei Południowej wskazuje, że wśród żołnierzy wysłanych do Europy mogą się znaleźć najlepiej wyszkolone siły specjalne.

We wtorek ukraiński wywiad wojskowy podał, że pierwsze oddziały Korei Północnej już w środę dotrą do sąsiadującego z Ukrainą obwodu kurskiego w Rosji , gdzie będą pomagać armii rosyjskiej, która straciła część terenu na rzecz Ukrainy.

Trzy opcje dla żołnierzy Kima

- Ciągle jesteśmy na etapie weryfikacji doniesień, dlatego na razie trudno wyciągać jednoznaczne wnioski - zauważył Pietrewicz. Jeśli jednak doniesienia się potwierdzą, będzie to oznaczać, że Korea Północna jest jedynym państwem na tyle zdeterminowanym, by wesprzeć Rosję na taką skalę - dodał.

- Korea Południowa zasugerowała, że mieliby to być między innymi żołnierze sił specjalnych, więc w przypadku Korei Północnej są to elitarne jednostki. Pytanie jednak, czy faktycznie to one byłyby wysłane, mając na uwadze stale napiętą sytuację na Półwyspie Koreańskim i konieczność utrzymania stałej gotowości w razie ewentualnego konfliktu - zauważył Pietrewicz.