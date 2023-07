Delegacje Chin i Rosji jadą do Korei Północnej. "W historycznym momencie"

Wysokie rangą delegacje z Chin oraz Rosji w tym tygodniu przyjadą do Korei Północnej. To pierwsze wizyty na takim szczeblu od wybuchu pandemii Covid-19, gdy reżim Kim Dzong Una jeszcze bardziej odizolował się od świata. Oficjalną okazją do wizyt są obchody 70. rocznicy końca wojny koreańskiej.