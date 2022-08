ONZ w poufnym raporcie: Korea Północna przygotowuje się do kolejnej próby jądrowej

Korea Północna poczyniła przygotowania do kolejnej próby jądrowej - wynika z fragmentu poufnego raportu ONZ, z którym zapoznała się agencja Reutera. Według obserwatorów organizacji w pierwszej połowie 2022 roku Pjongjang wystrzelił 31 pocisków.

Według Reutersa "prace w ośrodku prób jądrowych Punggje-ri torują drogę do dodatkowych testów w celu rozwoju broni atomowej". "Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna wykazuje coraz większe zdolności do produkcji materiałów rozszczepialnych w ośrodku w Jongbjon" - dodała agencja, która powołuje się na opinie niezależnych inspektorów, informujących o swoich ustaleniach komitet Rady Bezpieczeństwa ONZ do spraw sankcji przeciw Korei Północnej.