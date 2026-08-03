Świat Kontrola tankowca z floty cieni, abordaż z helikoptera. Pomagali Polacy

Włochy. Żołnierze weszli na pokład tankowca z rosyjskiej "floty cieni" Źródło wideo: x.com/MinisteroDifesa Źródło zdj. gł.: Ministero Difesa

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Polski samolot patrolowo-rozpoznawczy M28 Bryza B1R wsparł z powietrza działania sił misji wojskowej UE na Morzu Śródziemnym podczas kontroli tankowca z rosyjskiej floty cieni objętego sankcjami Unii Europejskiej - podało w niedzielę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Jak podkreślono, potwierdza to skuteczną współpracę w ramach misji.

Jak zaznacza Dowództwo Operacyjne RSZ, Polski Kontyngent Wojskowy IRINI nieprzerwanie wspiera realizację operacji, prowadząc zadania rozpoznawcze i monitorując sytuację na Morzu Śródziemnym.

🇵🇱 M28 Bryza B1R Polskiego Kontyngentu Wojskowego IRINI wsparła z powietrza działania sił @EUNAVFOR_MED podczas kontroli tankowca objętego sankcjami Unii Europejskiej.



Operacja, przeprowadzona na wodach międzynarodowych, potwierdziła wysoki poziom wyszkolenia, profesjonalizmu i… https://t.co/tHnpo03WVx — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) August 2, 2026

Weryfikacja bandery

Jak wyjaśniły włoskie media, grupa żołnierzy dokonała abordażu z helikoptera. Operację tę w niedzielę przeprowadziło wojsko z pokładu Thaon di Revel, flagowego okrętu operacji EUNAVFOR MED Irini - misji Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym.

Kontroli poddano tankowiec Toa Payoh płynący banderą Kamerunu. Wypłynął on 16 lipca z portu Cotonou w Beninie w kierunku Stambułu. Celem kontroli było zweryfikowanie jego przynależności państwowej - wyjaśniła agencja ANSA.

Tankowiec z rosyjskiej "floty cieni" został skontrolowany Źródło zdjęcia: Ministero Difesa

Włoska agencja ANSA przekazała, że działania kontrolne, prowadzone przy wsparciu greckiego okrętu i polskiego samolotu patrolowego, trwały około dwóch godzin i zakończyły się bez incydentów, z zachowaniem bezpieczeństwa. Operacja odbyła się na wodach międzynarodowych w ramach mandatu UE.

Żołnierzom, którzy dokonali kontroli podziękował włoski minister obrony Guido Crosetto. "Chciałbym pogratulować personelowi okrętu Thaon di Revel i wszystkim żołnierzom zaangażowanym w operację za profesjonalizm, przygotowanie i stanowczość, jakie okazali. Ta aktywność również konkretnie świadczy o wkładzie Włoch w bezpieczeństwo Morza Śródziemnego i działania Unii Europejskiej" - napisał na portalu X.

#2agosto



Operazione IRINI: nave Thaon di Revel abborda petroliera appartenente alla “flotta ombra” russa.



Questa mattina, Nave Thaon di Revel, nave ammiraglia dell’Operazione EUNAVFOR MED IRINI, missione dell’Unione europea nel Mediterraneo, ha effettuato un controllo sulla… pic.twitter.com/SAVCskSyoU — Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) August 2, 2026

Kolejna taka kontrola

Wcześniej, 20 lipca, siły uczestniczące w unijnej operacji Irini poddały kontroli tankowiec Mv South Star.

"Flota cieni" to określenie używane wobec sieci starszych tankowców, często należących do nieprzejrzystych struktur właścicielskich i operujących pod zmieniającymi się banderami, które według państw zachodnich pomagają Rosji utrzymywać przychody z eksportu surowców mimo sankcji nałożonych po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę na pełną skalę.