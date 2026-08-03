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Świat

Kontrola tankowca z floty cieni, abordaż z helikoptera. Pomagali Polacy

Abordaż z helikoptera
Włochy. Żołnierze weszli na pokład tankowca z rosyjskiej "floty cieni"
Źródło wideo: x.com/MinisteroDifesa
Źródło zdj. gł.: Ministero Difesa
Żołnierze z włoskiego okrętu wojennego weszli w niedzielę na pokład tankowca należącego do rosyjskiej floty cieni w pobliżu włoskiej wyspy Pantelleria. Działania wspomagał polski samolot patrolowo-rozpoznawczy.

Polski samolot patrolowo-rozpoznawczy M28 Bryza B1R wsparł z powietrza działania sił misji wojskowej UE na Morzu Śródziemnym podczas kontroli tankowca z rosyjskiej floty cieni objętego sankcjami Unii Europejskiej - podało w niedzielę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Jak podkreślono, potwierdza to skuteczną współpracę w ramach misji.

Jak zaznacza Dowództwo Operacyjne RSZ, Polski Kontyngent Wojskowy IRINI nieprzerwanie wspiera realizację operacji, prowadząc zadania rozpoznawcze i monitorując sytuację na Morzu Śródziemnym.

Weryfikacja bandery

Jak wyjaśniły włoskie media, grupa żołnierzy dokonała abordażu z helikoptera. Operację tę w niedzielę przeprowadziło wojsko z pokładu Thaon di Revel, flagowego okrętu operacji EUNAVFOR MED Irini - misji Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym.

Kontroli poddano tankowiec Toa Payoh płynący banderą Kamerunu. Wypłynął on 16 lipca z portu Cotonou w Beninie w kierunku Stambułu. Celem kontroli było zweryfikowanie jego przynależności państwowej - wyjaśniła agencja ANSA.

Tankowiec z rosyjskiej "floty cieni" został skontrolowany
Tankowiec z rosyjskiej "floty cieni" został skontrolowany
Źródło zdjęcia: Ministero Difesa

Włoska agencja ANSA przekazała, że działania kontrolne, prowadzone przy wsparciu greckiego okrętu i polskiego samolotu patrolowego, trwały około dwóch godzin i zakończyły się bez incydentów, z zachowaniem bezpieczeństwa. Operacja odbyła się na wodach międzynarodowych w ramach mandatu UE.

Żołnierzom, którzy dokonali kontroli podziękował włoski minister obrony Guido Crosetto. "Chciałbym pogratulować personelowi okrętu Thaon di Revel i wszystkim żołnierzom zaangażowanym w operację za profesjonalizm, przygotowanie i stanowczość, jakie okazali. Ta aktywność również konkretnie świadczy o wkładzie Włoch w bezpieczeństwo Morza Śródziemnego i działania Unii Europejskiej" - napisał na portalu X.

Kolejna taka kontrola

Wcześniej, 20 lipca, siły uczestniczące w unijnej operacji Irini poddały kontroli tankowiec Mv South Star.

"Flota cieni" to określenie używane wobec sieci starszych tankowców, często należących do nieprzejrzystych struktur właścicielskich i operujących pod zmieniającymi się banderami, które według państw zachodnich pomagają Rosji utrzymywać przychody z eksportu surowców mimo sankcji nałożonych po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę na pełną skalę.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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