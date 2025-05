Czarny dym nad Watykanem Źródło: Reuters

Na zdjęciach zrobionych w Watykanie tuż przed rozpoczęciem konklawe można zauważyć, że nie wszyscy kardynałowie mieli charakterystyczne czerwone birety. Jednym z tych, który zwrócił uwagę mediów innym nakryciem głowy jest kardynał Mykoła Byczok. Co wiemy o najmłodszym uczestniku konklawe?

Kluczowe fakty: Mykoła Byczok urodził się w Tarnopolu.

Przez jakiś czas mieszkał w Polsce, od kilku lat pełni posługę w Australii.

Nominacja kardynalska dla 44-latka była "nieoczekiwana" - komentowały media.

Co oznaczałby wybór Byczoka na kolejnego papieża?

W Watykanie trwa konklawe, które wybierze 267. głowę Kościoła katolickiego. W wyborze nowego papieża bierze udział rekordowa liczba 133 elektorów, w tym czterech kardynałów z Polski - to Stanisław Ryłko, Kazimierz Nycz, Konrad Krajewski i Grzegorz Ryś. Najstarszym elektorem jest 79-letni Hiszpan Carlos Osoro Sierra, który za tydzień kończy 80 lat, zaś najmłodszym 45-letni greckokatolicki kardynał z Ukrainy Mykoła Byczok, biskup eparchii św. Piotra i Pawła w Melbourne w Australii. Należy on do Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.

Kardynałowie przed konklawe Źródło: PAP/EPA/ANSA/VATICAN MEDIA

Mykoła Byczok. Najmłodszy kardynał na konklawe

Mykoła Byczok urodził się w 1980 roku w Tarnopolu w zachodniej części Ukrainy. Do klasztoru wstąpił w wieku 17 lat, a pierwsze śluby złożył w 1998 roku. Jak podawał portal ABC News, w 2001 roku przeprowadził się do Polski, gdzie napisał pracę magisterską na temat pracy z grupami młodzieżowymi. Trzy lata później przyjął święcenia, a w 2005 roku rozpoczął pracę jako misjonarz w Rosji. W latach 2007-2015 pracował w Ukrainie, następnie w USA. Do Australii przeprowadził się w 2020 roku.

Papież Franciszek mianował Byczoka kardynałem w grudniu 2024 roku. ABC News pisał, że nominacja kardynalska dla niego była "nieoczekiwana". "Wybierając młodego i stosunkowo nieznanego biskupa, papież Franciszek pominął wpływowych liderów Kościoła katolickiego w Australii" - pisał australijski portal. Ponieważ purpurat należy do Kościoła katolickiego obrządku wschodniego, jego szaty liturgiczne różniły się od tradycyjnych strojów pozostałych kardynałów - odnotował Synod Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego po zeszłorocznej ceremonii w Watykanie.

Kardynał Mykoła Byczok w 2024 roku Źródło: ANSA

Kardynał z Ukrainy jak Jan Paweł II?

Po śmierci Franciszka agencja Reutera wskazała, że choć purpurat z Ukrainy jest "mniej znany" opinii publicznej, "może być brany pod uwagę" podczas konklawe. "Jego wybór byłby równie zaskakujący (i być może równie symboliczny), jak wybór Jana Pawła II w 1978 roku. Ukraińsko-australijski papież, wybrany podczas trwającej wojny na Ukrainie, wysłałby silny sygnał o trosce Kościoła o cierpiące narody i pokój na świecie" - podkreślił Reuter.