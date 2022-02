Boris Johnson: atak na Ukrainę byłby zniszczeniem demokratycznego państwa

Johnson: jeśli Ukraina zostanie najechana, wstrząs odbije się echem na całym świecie

Powiedział, że wciąż jeszcze jest szansa na uniknięcie katastrofy i ma nadzieję, że zdrowy rozsądek przeważy. - Nie powinniśmy lekceważyć powagi tego momentu i tego, co jest stawką. Kiedy dziś do was mówię, nie wiemy do końca, co zamierza prezydent (Rosji Władimir) Putin, ale wróżby są ponure i dlatego musimy razem stać silni - mówił Johnson. Dodał, że jest to "moment ekstremalnego zagrożenia dla świata" i "rzadko kiedy było bardziej istotne, aby zachować naszą jedność i determinację". Wezwał zachodnich sojuszników, by wspólnie opracowali "najsurowszy i najmocniejszy pakiet sankcji".