Konfederacja podzielona w europarlamencie? Źródło: troje z AfD, dwoje z Orbanem, a z Braunem nikt nie rozmawia

Eurodeputowani Konfederacji mogą podzielić się w nowej kadencji Parlamentu Europejskiego. Według źródeł Polskiej Agencji Prasowej Stanisław Tyszka, Marcin Sypniewski i Ewa Zajączkowska-Hernik zdecydowali się przystąpić do grupy tworzonej przez Alternatywę dla Niemiec (AfD), a Anna Bryłka i Tomasz Buczek negocjują dołączenie do frakcji Viktora Orbana. Niezrzeszonym najprawdopodobniej pozostanie Grzegorz Braun.

Jednocześnie – jak poinformował rozmówca PAP z PE – europosłowie Anna Bryłka i Tomasz Buczek prowadzą negocjacje w sprawie dołączenia do grupy Patrioci dla Europy. - Szanse na ich dołączenie do frakcji Orbana oceniam na 50 procent. W przeciwnym razie dwójka europosłów prawdopodobnie pozostanie niezrzeszonych – powiedziało źródło unijne.

Zmiany we frakcyjnej układance

Dołączenie w poniedziałek do nowej grupy zapowiedział lider Zjednoczenia Narodowego Jordan Bardella w swoim przemówieniu po drugiej turze wyborów parlamentarnych we Francji, która odbyła się w niedzielę. Oznacza to, że skrajnie prawicowa partia kojarzona z prorosyjską polityczką Marine Le Pen opuści grupę Tożsamość i Demokracja (TD), w której do tej pory zasiadała.