"Podstawy do ostrożnego optymizmu", ale "oznak deeskalacji w terenie brak". Jens Stoltenberg o komunikacie Moskwy

Z Moskwy płyną sygnały, że działania dyplomatyczne powinny być kontynuowane. To daje podstawy do ostrożnego optymizmu. Do tej pory jednak nie zaobserwowaliśmy ze strony Rosji żadnych oznak deeskalacji w terenie - powiedział we wtorek sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Jens Stoltenberg spotkał się z dziennikarzami w Brukseli przed dwudniowymi rozmowami z ministrami obrony państw członkowski NATO. Na konferencji prasowej ostrzegł, że "agresja na Ukrainę będzie miała dla Rosji wysoką cenę". Zauważył przy tym, że "z Moskwy płyną sygnały, że działania dyplomatyczne powinny być kontynuowane".

- To daje podstawy do ostrożnego optymizmu. Do tej pory jednak nie zaobserwowaliśmy ze strony Rosji żadnych oznak deeskalacji w terenie. Wręcz przeciwnie - dodał, wskazując na ciągłe gromadzenie rosyjskich wojsk i uzbrojenia na terytorium oraz wzdłuż granic Ukrainy.

We wtorek rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że część rosyjskich wojsk po zakończeniu ćwiczeń wraca do baz. Według komunikatu mają to być niektóre siły Południowego i Zachodniego Okręgu Wojskowego. Rosyjski resort obrony opublikował także nagranie, na którym widać, jak rosyjskie pojazdy wozy pancerne są załadowywane na wagony transportowe.

Rosyjskie wojsko rozmieszczone przy granicy z Ukrainą. Zdjęcia satelitarne Eupatoria na Krymie, 1 lutego 2022 | Obraz satelitarny ©2022 Maxar Technologies Jelnia w Rosji, 19 stycznia 2022 | Obraz satelitarny ©2022 Maxar Technologies Zdjęcie czołgów i pojazdów pancernych | Obraz satelitarny ©2022 Maxar Technologies Mohylew na Białorusi, 30 stycznia 2022 | Obraz satelitarny ©2022 Maxar Technologies Rosyjskie wojsko rozmieszczone przy granicy z Ukrainą | SATELLITE IMAGE 2021 MAXAR TECHNOLOGIES Rosyjskie wojsko rozmieszczone przy granicy z Ukrainą | SATELLITE IMAGE 2021 MAXAR TECHNOLOGIES Rosyjskie wojsko rozmieszczone przy granicy z Ukrainą | SATELLITE IMAGE 2021 MAXAR TECHNOLOGIES Rosyjskie wojsko rozmieszczone przy granicy z Ukrainą | SATELLITE IMAGE 2021 MAXAR TECHNOLOGIES Rosyjskie wojsko rozmieszczone przy granicy z Ukrainą | SATELLITE IMAGE 2021 MAXAR TECHNOLOGIES Rosyjskie wojsko rozmieszczone przy granicy z Ukrainą | SATELLITE IMAGE 2021 MAXAR TECHNOLOGIES Rosyjskie wojsko rozmieszczone przy granicy z Ukrainą | SATELLITE IMAGE 2021 MAXAR TECHNOLOGIES Rosyjskie wojsko rozmieszczone przy granicy z Ukrainą | SATELLITE IMAGE 2021 MAXAR TECHNOLOGIES W tych miejscach stacjonują oddziały, które uchwycono na zdjęciach satelitarnych | Mapy Google

"Rosja wciąż ma czas"

W ocenie sekretarza generalnego NATO Rosja wciąż ma możliwość w każdej chwili przeprowadzić inwazję na Ukrainę bez żadnego uprzedzenia.

- Rosja zgromadziła na terytorium i wokół Ukrainy siły na bezprecedensową od czasów zimnej wojny skalę. Wszystko jest gotowe do nowego ataku. Rosja jednak wciąż ma czas, żeby się wycofać znad przepaści, przestać przygotowywać się do wojny i zacząć pracować nad pokojowym rozwiązaniem – powiedział Stoltenberg, dodając, że "mamy do czynienia najpoważniejszym od dekad kryzysem bezpieczeństwa w Europie".

Zwrócił uwagę na taktykę Kremla, który ogłasza wycofywanie niektórych pododdziałów znad granicy, pozostawiając jednak ciężkie uzbrojenie i środki transportu. W ocenie Stoltenberga są to działania pozorowane, a nagromadzone wojska i sprzęt umożliwiają Rosji przeprowadzenie natychmiastowej inwazji na Ukrainę bez żadnego uprzedzenia.

- Obecny kryzys unaocznił nam po raz kolejny, jak ważne jest inwestowanie w obronność. Ministrowie (państw NATO) omówią podział kosztów w Sojuszu - zapowiedział.

Autor:kg

Źródło: Reuters, PAP