Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trump spotka się z Zełenskim. Wiadomo, gdzie i kiedy

Zełenski i Trump w Białym Domu
Zełenski: mam kilka nowych koncepcji, jeśli chodzi o format rozmów
Źródło: TVN24, Reuters
Biały Dom przekazał, gdzie prezydent USA Donald Trump spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Do spotkania ma dojść w niedzielę. Zełenski sugerował, że może ono przynieść przełom w negocjacjach pokojowych. Z prezydentami połączą się telefonicznie europejscy przywódcy.

Jak podano w komunikacie Białego Domu, do rozmów dojdzie w niedzielę w Palm Beach na Florydzie, o godzinie 21 czasu polskiego. 

Wcześniej o planowanym spotkaniu poinformował ukraiński przywódca. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że "to spotkanie ma na celu finalizację wszystkiego w takim stopniu, w jakim będzie to możliwe". 

Zełenski i Trump w Białym Domu
Zełenski i Trump w Białym Domu
Źródło: X@ZelenskyyUa

Rozmowy mają dotyczyć projektu porozumienia pokojowego, gwarancji bezpieczeństwa i możliwości wywarcia presji na Moskwę. W czasie spotkania ma być poruszona również kwestia Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej oraz kontroli Donbasu na wschodzie Ukrainy.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen będzie uczestniczyć w sobotniej rozmowie telefonicznej prezydentów Ukrainy i USA oraz przywódców krajów europejskich – poinformował rzecznik KE, cytowany przez agencję Reutera.

Co o spotkaniu mówili Trump i Zełenski?

W opublikowanym w piątek wywiadzie dla portalu Politico Donald Trump nawiązał do spodziewanego spotkania - Nie ma nic, dopóki ja tego nie zatwierdzę. Zobaczymy więc, co ma - powiedział.

- Myślę, że wszystko pójdzie dobrze z (przywódcą Rosji Władimirem - red.) Putinem - dodał Trump i zaznaczył, że spodziewa się rozmowy z nim w najbliższym czasie.

W tle kolejnych rozmów pokojowych Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę, w tym na stolicę kraju. Jak poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko, rannych zostało osiem osób. Kreml wykorzystał w ataku pociski rakietowe oraz drony.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Trump o spotkaniu z Zełenskim. "Nie ma nic, dopóki ja tego nie zatwierdzę"

Trump o spotkaniu z Zełenskim. "Nie ma nic, dopóki ja tego nie zatwierdzę"

Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. "Wybuchy w stolicy", trafione bloki

Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. "Wybuchy w stolicy", trafione bloki

Ukraiński przywódca zastrzegł, że nie jest w stanie powiedzieć, czy niedzielne spotkanie doprowadzi do podpisania jakichkolwiek porozumień.

Jak pisał Axios, polityk powiedział, że jest gotów poddać plan pokojowy wynegocjowany z pomocą prezydenta USA Donalda Trumpa pod referendum, jeśli Rosja zgodzi się na 60-dniowe zawieszenie broni.

Wcześniej przedstawił nową, 20-punktową propozycję planu pokojowego opracowaną przez USA, która jest wynikiem konsultacji ze stronami konfliktu. Przewiduje ona między innymi ponowne potwierdzenie suwerennego statusu Ukrainy, zamrożenie konfliktu na obecnych liniach, solidny pakiet rozwojowy dla Ukrainy, działania na rzecz odbudowy kraju, przyspieszenie procesu zawarcia porozumienia o wolnym handlu Ukrainy z USA oraz wybory w jak najkrótszym możliwym czasie po zakończeniu wojny.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/lulu

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: X@ZelenskyyUa

Udostępnij:
TAGI:
Wołodymyr ZełenskiDonald TrumpUSAWojna w Ukrainie
Czytaj także:
25 min
pc
Amerykańska "recepta na rozpad UE"
Horyzont
Kijów Ukraina
Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. "Wybuchy w stolicy", trafione bloki
Świat
shutterstock_2502496967
Licencja i kluczowi pracownicy. Nowa umowa technologicznego giganta
BIZNES
Gdańsk
Wyszedł z wody i powiedział, że w rzece zostali jego koledzy. Poszukiwania
Trójmiasto
imageTitle
Turniej Czterech Skoczni od niedzieli w TVN, Eurosporcie 1, HBO Max i Playerze
EUROSPORT
Opady marznące, oblodzenie, ślisko
IMGW ostrzega przed ślizgawicami. Mapy zagrożeń
METEO
Akcja strażaków przy Bakalarskiej
W nocy spaliły się kontenery
WARSZAWA
imageTitle
Haaland stanął na wadze po świętach. Trener nie krył dumy
EUROSPORT
Sporna granica pomiędzy Kambodżą a Tajlandią
Spór na tej granicy trwa od ponad 100 lat. Jest porozumienie
Świat
ulica ludzie slonce pasy shutterstock_565189495
"Te osoby wyszły rano do pracy i już nigdy z niej nie wróciły". Alarmujące dane
BIZNES
imageTitle
Trwa świetna seria Bulls. Zaskakująca porażka lidera
EUROSPORT
Polskie myśliwce
Polska poderwała myśliwce. Dwa lotniska były zamknięte
Radzimir Dębski podczas koncertu inaugurującego polską prezydencję przy Radzie Unii Europejskiej
Polak u boku Snoop Dogga. "Zrobiliśmy historię"
Kultura i styl
Zamach w izraelskim mieście Bet Szean. Nie żyją dwie osoby
Atak w Izraelu. Dwie osoby nie żyją
Świat
Karambol w Minakami
Zderzenie 57 aut na autostradzie Kan-etsu. Niektóre stanęły w ogniu
METEO
Arsenij Konowałow
Zatrzymanie byłego rosyjskiego dyplomaty. "Czy pan wie, co się stało?"
Świat
Samolot linii Lufthansa (zdjęcie ilustracyjne)
Awaryjne lądowanie z powodu śmierci pasażera
Świat
imageTitle
Niespodziewana przegrana Świątek. Rozbiła ją 57. rakieta WTA
EUROSPORT
28 min
pc
"To jest na granicy zbrodni". Rodzicu, wiesz, z kim rozmawia w sieci twoje dziecko?
Czarno na białym
Paryskie metro (zdjęcie ilustracyjne)
Atak nożownika w paryskim metrze. Trzy kobiety ranne
Świat
shutterstock_2464035511 somaliland hargeysa
Pierwsze państwo na świecie uznało Somaliland. Sprzeciw sąsiadów
Świat
Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt
Rzeczniczka Trumpa ogłosiła radosną wiadomość. "Nie możemy się doczekać"
Świat
Kim Dzong Un i Władimir Putin w Pekinie
"Krew, życie i śmierć". Życzenia dla Putina
Świat
Karambol 9 samochodów
Gołoledź zbiera żniwa, ważna rozmowa z Trumpem, nie żyje Cezary Miżejewski
WARTO WIEDZIEĆ
Silny wiatr
Dziś we znaki da się silny wiatr
METEO
Prezydent USA Donald Trump
Trump o spotkaniu z Zełenskim. "Nie ma nic, dopóki ja tego nie zatwierdzę"
Świat
imageTitle
Piękny wolej na wagę przełamania Manchesteru United
EUROSPORT
shutterstock_2629311233 Rosyjskie pociski Oriesznik
Przenalizowali zdjęcia satelitarne, ujawnili plany Rosji na Białorusi
Świat
imageTitle
Najbardziej szalona edycja TCS. Bohater wraca wspomnieniami
EUROSPORT
imageTitle
Lewandowski o swojej klubowej przyszłości. "Mogę to odkładać"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica