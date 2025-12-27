Trump spotka się z Zełenskim. Wiadomo, gdzie i kiedy

Zełenski: mam kilka nowych koncepcji, jeśli chodzi o format rozmów Źródło: TVN24, Reuters

Jak podano w komunikacie Białego Domu, do rozmów dojdzie w niedzielę w Palm Beach na Florydzie, o godzinie 21 czasu polskiego.

Wcześniej o planowanym spotkaniu poinformował ukraiński przywódca. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że "to spotkanie ma na celu finalizację wszystkiego w takim stopniu, w jakim będzie to możliwe".

Rozmowy mają dotyczyć projektu porozumienia pokojowego, gwarancji bezpieczeństwa i możliwości wywarcia presji na Moskwę. W czasie spotkania ma być poruszona również kwestia Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej oraz kontroli Donbasu na wschodzie Ukrainy.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen będzie uczestniczyć w sobotniej rozmowie telefonicznej prezydentów Ukrainy i USA oraz przywódców krajów europejskich – poinformował rzecznik KE, cytowany przez agencję Reutera.

Co o spotkaniu mówili Trump i Zełenski?

W opublikowanym w piątek wywiadzie dla portalu Politico Donald Trump nawiązał do spodziewanego spotkania - Nie ma nic, dopóki ja tego nie zatwierdzę. Zobaczymy więc, co ma - powiedział.

- Myślę, że wszystko pójdzie dobrze z (przywódcą Rosji Władimirem - red.) Putinem - dodał Trump i zaznaczył, że spodziewa się rozmowy z nim w najbliższym czasie.

W tle kolejnych rozmów pokojowych Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę, w tym na stolicę kraju. Jak poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko, rannych zostało osiem osób. Kreml wykorzystał w ataku pociski rakietowe oraz drony.

Ukraiński przywódca zastrzegł, że nie jest w stanie powiedzieć, czy niedzielne spotkanie doprowadzi do podpisania jakichkolwiek porozumień.

Jak pisał Axios, polityk powiedział, że jest gotów poddać plan pokojowy wynegocjowany z pomocą prezydenta USA Donalda Trumpa pod referendum, jeśli Rosja zgodzi się na 60-dniowe zawieszenie broni.

Wcześniej przedstawił nową, 20-punktową propozycję planu pokojowego opracowaną przez USA, która jest wynikiem konsultacji ze stronami konfliktu. Przewiduje ona między innymi ponowne potwierdzenie suwerennego statusu Ukrainy, zamrożenie konfliktu na obecnych liniach, solidny pakiet rozwojowy dla Ukrainy, działania na rzecz odbudowy kraju, przyspieszenie procesu zawarcia porozumienia o wolnym handlu Ukrainy z USA oraz wybory w jak najkrótszym możliwym czasie po zakończeniu wojny.

